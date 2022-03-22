插旗桃園八德「傳承鄭文燦經驗」　吳思瑤力挺子弟兵許家睿

▲民進黨立委吳思瑤（右）陪同子弟兵許家睿（左）登記角逐黨內初選。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市議員初選開跑，民進黨立委吳思瑤22日陪同子弟兵許家睿登記參加桃園八德黨內初選。吳思瑤表示，許在「魔鬼訓練班」國會辦公室歷練6年，從基層助理當到辦公室主任，未來前進市議會將繳出「A+」成績單；許家睿則說，在桃園市長鄭文燦30歲參選八德區市議員後，民進黨已經連續24年沒在八德提名35歲以下年輕人參選，盼傳承鄭文燦經驗再增1席。

民進黨桃園市黨部21日起到25日辦理市議員參選領表登記作業，2天共有12人完成登記，包括桃園余信憲、李柏瑟，龜山李宗豪，八德許家睿，蘆竹許清順，大園游吾和，中壢張昌章、徐景文，楊梅黎正評、鄭淑方，龍潭張肇良、張展聞。

吳思瑤表示，許家睿在素有「魔鬼訓練班」外號的國會辦公室歷練6年，從助理到擔任辦公室主任的職務，協助推動包含地方創生、雙語國家政策、5年50億大學「新宿舍運動」、學校電費優惠「班班有冷氣」等重要政策，今天特別到場頒發「思瑤姐姐魔鬼訓練班」結業證書，並將許家睿在擔任助理期間的表現整理成一張成績單，不論是問政專業、服務熱忱、品性正直、理念創新四門「綜合學科」，或是各項教育議題的「專題研究」，他的得分都是「A+」，未來前進市議會，一定向市民繳出更亮眼的成績單。

許家睿表示，桃園八德區民進黨已經24年沒有提名過35歲以下的年輕人來參選，上一位在八德區參選的民進黨籍青年是30歲時的鄭文燦，當時也成功拓展民進黨席次，從原本5席中佔1席增加為2席，這次的競選口號「年輕加一位」，就是希望傳承鄭文燦的市政成績與參選經驗，為民進黨在八德再增加1席。此外他也說，八德正在經歷城市發展的轉型期，希望可以藉由參選翻轉八德，讓「八德升格新都心」。

台灣教育與產業整合發展協會候任理事長蘇世岳補充，民進黨在八德區過去幾次選舉皆穩定有2.5到接近3席的票源，以他過去參與八德區選舉的經驗來說，這次民進黨提名3席，由兩位資深現任議員加上年輕有戰力的許家睿來競選，將會是最強的黃金組合；這次八德區投票權人數相較上一屆新增1萬多人，其中有不少是年輕的移入人口，期待許家睿能夠秉持問政的專業，替市民解決市政問題，爭取年輕選票的認同。