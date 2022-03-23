包青天是貪官？墓中挖出1寶物「價值千金」　尋常人根本買不起

▲螢幕上的包青天 。（圖／翻攝自騰訊新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

「黑臉包公月牙印，心如明月照妖鏡」。北宋時期的包拯以清廉公正聞名於世，被後世稱譽為「包青天」，還被奉為中國司法之神。不過，1973年包公墓被開挖，因裡面竟有一個名貴寶物，包公因此被懷疑其實是「貪官」，這個說法讓後代憤怒不已。

提到中國歷史上著名的清官，想必很多人第一時間想到的都是包拯。直至今日，仍有不少影視劇以包公的事蹟為題材創作，他也經常被塑造為面色黝黑、額頭有一個象徵著青天的「彎月牙」，一副鐵面無私的形象。

據史料記載，包拯出生於999年，字希仁，廬州合肥（今安徽省合肥市肥東）人，官至從二品樞密副使、朝散大夫、給事中、上輕車都尉，封東海郡開國侯、食邑一千八百戶、食實封四百戶，賜紫金魚袋；贈禮部尚書、諡號「孝肅」。

宋史指出，包拯性峭直然，惡苛刻。事實上，他的確鐵面無私、為民請命，所謂閭里童稚婦女亦知其名，剛直強幹、整頓吏治、舉賢任能，在他彈劾下被降職、罷官、法辦的權貴大臣不下於30人。

▲合肥包公園內的包公墓。（圖／維基百科）

包拯1062年離世，死後依然受到世世代代尊敬，被稱譽為「包青天」，更將他奉為神明崇拜。不過到了文化大革命期間，中國千年文物受到前所未有之浩劫，其中批臭清官的謬論風潮盛起，清官被視為「比貪官更壞」、「具更大欺騙性」的批鬥對象。

在此時期，包公成為眾矢之的，遺址文物受到嚴重的破壞，位於合肥市的包公祠被洗劫一空，塑像被粉身碎骨，後裔世代相傳保存下來的包公畫像和《包氏宗譜》付之一炬。

包公墓及包氏宗族墓群1973年被強行「遷墳」，相關人員為搶救文物只能成立一個「包公墓清理發掘領導小組」進行包公墓的挖掘與清理。

沒想到，挖掘人員在其中一個小墓穴中發現了一副極為精緻的「金絲楠木的棺槨」。據悉，金絲楠木是一種極為珍貴的木材，價值千金，有「國木」之稱，尋常人家來說很難負擔得起。

此外，棺材的底板兩側還有6個大鐵環，用來固定絲帶幫助牽引棺木，在古代，這叫做「執紼」，是給朝廷重臣的極高待遇，且墓誌銘雖已殘破不堪，但還有一行字寫的很清楚「宋樞密使增禮部尚書孝肅包公墓銘」，似乎間接證明此墓穴真的是包公墓。

▲開封包公祠內龍頭鍘、虎頭鍘和狗頭鍘 。（圖／維基百科）

由於在大眾的普遍印象中，包拯為官清廉，過著極為拮據的生活，按理來說，他不應有金絲楠木傍身，因此有人開始質疑，包公並不是一個清廉奉公的好官，相反可能是貪官。

為探究金絲楠木背後的秘密，專家進行進一步考察，最終發現，這座墓葬中，並沒有完整的包拯遺骸。其中一人表示，此處並非真正的包拯墓葬，而真正的包拯墓則在不遠處。

專家還請包公的後人拿出《包氏族譜》進行比對，結果族譜上清楚標出了墓圖，包公就被安葬於主墓之中，而不是這個偏僻的小墓。

另外，野史指出，包公因過去得罪不少高官，死後為了不遭到報復，所以出殯那天，從家裡抬出21口棺材迷惑眾人，分別安葬在不同的地方。

據記載，包公及其家人的遺骨之後因族人害怕文革迫害，另行偷偷安葬而不知所終，僅留下曾送往北京進行鑑證的34塊包公遺骨，現存於新建的包公墓園。

另一相關古蹟「包公井」原址亦搶救未果，於1986年成為合肥市第四中學的一幢五層樓宿舍，1985年重建包公墓園於合肥市內包河南畔林區內，保留了舊墓群的包公遺骨及文物，1987年落成，與包公祠緊緊相連。