王婉諭反「狗頭鍘」進校園：包青天是檢審不分「反法治」角色



▲王婉諭不贊成「狗頭鍘」進校園。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

台南市某小學設置了「青天三鍘刀」的大公仔，學校希望將電視劇《包青天》裡的虎頭鍘、狗頭鍘、尚方寶劍等，成為「法治教育的另類素材」。對此，時代力量立委王婉諭9日無法苟同，她認為，包青天其實是個審檢不分、違反控訴原則的反法治角色。

王婉諭9日在臉書分享，稍早看到了一則新聞，她稱，台南市某小學學校設置青天三鍘刀的大公仔，學校號稱，希望將電視劇《包青天》裡的虎頭鍘、狗頭鍘、尚方寶劍等，成為「法治教育的另類素材」。校方還說，希望學生能從歷史故事中學習法治的觀念，成為知法、守法的好國民。

王婉諭表示，新聞裡還能看到孩子們看似好玩的，趴在虎頭鍘上做出搞笑的表情，大夥開心一同合照。自己理解想將法治教育落實在校園中的動機，但是其實並不那麼贊成這樣子的「教材」，出現在孩子的校園裡。

她表示，或許看似有趣幽默，但是其實包青天是個審檢不分、違反控訴原則的「反法治」角色，更別說尚方寶劍甚至還可以先斬後奏，當事人毫無救濟管道，這個角色、這些故事，其實離所謂的「法治」非常遙遠。

王婉諭表示，若真的把包青天時代的判刑模式搬移到現代，恐怕才是法治的崩壞。法治教育不該只停留在灌輸孩子「守法就好」，或透過這樣威脅、恐嚇的「刑具」來意識到做錯事會被處以嚴厲的懲罰就好。

她認為，真正的法治教育，應該是要教導孩子去思考法的脈絡，為什麼需要法律？讓他們理解後，願意自發性地去遵守，甚至進一步地去思考每個法律的合理性。教育，不能只想著好玩、速成、想著簡單就好。

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