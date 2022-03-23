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大陸 大陸焦點 特派現場

東航墜機搜救第三天！消防員累壞了倒地就睡　影片曝光網心疼

記者蔡儀潔／綜合報導

東航客機墜毀已經進入第三天，機上132人生死未卜，事故原因也尚未確認。救援人員自事故發生後，便日以繼夜的搜救，微博一段消防人員席地而睡的影片令人淚目，網友紛紛表示「辛苦了！」。

▲▼ 東航墜機,消防人員席地而睡 。（圖／翻攝自人民網）

▲消防人員席地而睡 。（圖／翻攝自人民網）

《人民日報》22日在微博發出一段影片，配文指出，廣西藤縣22日凌晨，部分參與救援的消防人員原地休整，席地而睡，其餘同事繼續奮戰，「願平安！」。

畫面可見，消防人員連橘色消防服都未脫，直接平躺在水泥地上，也有人雙腳垂下躺在階梯平台上，有人閉目養神，有人進入熟睡。

▼ 現場畫面 。（圖／翻攝自人民網）

▲▼ 東航墜機,消防人員席地而睡 。（圖／翻攝自人民網）

影片曝光後，網友紛紛表示鼓勵，「辛苦了兄弟們！加油！」、「一定要注意安全平安回來！」、「辛苦了消防隊員， 向你們致敬」、「看到這樣的新聞我是真的會很難過 期待明天能有好消息吧」。

東航雲南有限公司董事長孫世英22日在新聞發布會指出，截至目前，東航MU5735機上共有旅客123名，無外籍旅客，機組人員9名，其中飛行員3名，乘務員5名，安全員1名，截至目前，未發現機上倖存人員。

東方航空MU5735航班21日下午1時許昆明起飛，卻在下午2時20分許失聯，隨後下午3時傳出事故消息，接著飛機筆直下墜的影片曝光。據悉，MU5735航班在120秒內從8869.68公尺的飛行高度下墜7000多公尺，墜地後失去音訊，目前搜救人員到現場發現大量飛機殘骸。有搜救人員指出，現場發現部分罹難者遺體。

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