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大陸 大陸焦點 特派現場

東航MU5735副機長是「祖師爺級」！徒弟多是業內大佬　今年將退休

▲▼東航MU5735副機長張正平。（圖／翻攝自鳳凰週刊）

▲東航MU5735副機長張正平。（圖／翻攝自鳳凰週刊）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸東航一架波音737客機在執行昆明飛廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯，後被確認墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。該航班機組人員包括一名機長、兩名副機長、含乘務長（座艙長）在內的5名空服員及1名機上安全人員。據陸媒報導，副機長張正平已經飛行40年，是大陸民航局功勳飛行員，更是業內「祖師爺」級別的飛行員。

據《鳳凰週刊》報導，空難發生後，陸網也傳出一份該航班機組人員名單。同時李明（化名）在網傳機組人員名單中看到了副駕駛員張正平的名字，這讓他意外又難過。如果沒有此次意外，今年張正平即將退休。飛行40年，張正平是李明眼中業內「祖師爺」級別的飛行員，帶過的徒弟現在很多都是業內大佬，年輕一輩稱他為「張教員」。

張正平即將60歲了，在李明眼中，張正平「屬於資格非常老的老民航」。以前飛行員緊缺，大量軍轉民，同年齡段的飛行員中，張正平這種科班出身的「早期飛行員非常罕見」。有報導稱，他是雲南乃至中國大陸最早的一批專業飛行學員。

張正平是雲南人，那會兒人們收入都差不多，很多人都會選擇離家近一點的地方，他因而回了雲南。李明聽一些老一輩的機長說，張正平在老機長裡屬於技術方面比較紮實的，因而很早勝任機長職位。

在東航網站對張正平的介紹中，張正平從未發生過一起人為不安全事件，保持了良好的安全紀錄，先後7次被評為雲南公司「安全先進個人」，2次被授予「優秀共產黨員」稱號，2011年榮獲民航局功勳飛行員獎章，並成為東航第一批 「五星機長」，2015年榮獲雲南省五一勞動獎章。此外，他的安全飛機時間已超3萬小時，「應該算是在全中國民航排得進前幾位的，很少有人能飛到這個時間，哪怕你職業生涯一帆風順都很難。」

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

李明和張正平認識多年，曾作為徒弟被張帶過。就李明了解，張正平當過一段時間領導，如果沒記錯，他還當過機長教員、局方委任代表暨檢查員，也當過中隊長或副中隊長。1996年波音767客機退役後，張正平重新駕駛波音737客機。因為重新駕駛，「按照局方法規，必須要在新機型上建立一定的運行經歷以後，才能獨自當機長」，重獲駕駛資格有不同的時間規定，且有專門的訓練大綱、指導大綱。

李明曾在這段時間和張正平一起飛過，「所謂的帶他都是幫助他老人家重獲資格而已，並不是真的教他飛行，只是他長時間沒有運行這個機型了，我們在旁邊輔助著他重新熟悉機型，應該是叫陪他，有不熟悉的地方，我們會提個醒，上個手之類的，保證航班安全是底線。」

李明回憶，當時他們和張正平相處的很愉快，對方飛行也很正規，有時候也會客氣講兩句之類，「我們一塊工作，就像一個很熟悉的同事」。基於張正平是長輩，李明還是像以前一樣喊他「張教員」。曾有報導採訪張正平的徒弟李根，後者2011年從中國民航飛行學院畢業進入東航雲南公司，他感覺老一輩飛行員有兩點非常優秀的品質：作風嚴謹，吃苦耐勞；學習能力極強，鑽研勁頭十足。

李明感覺這點總結很到位，「他們那代人對工作的理解跟我們是完全不一樣的，你可能也見過你父母廢寢忘食地工作，有時候我們覺得他們似乎也沒有什麼太大的野心，也不是說為了當什麼幹部，或者要再往上走，或者要掙多少錢，但是他們那一代人就是特有那種（狀態）。包括他對待飛行也是很嚴謹的，他對副駕駛原來要求都是蠻嚴的，他教學也比較嚴厲，整個感覺事業心很強。」李明感覺包括張正平在內的老師傅們榮譽感蠻強，也比較強調作風。

▲▼中國東航一架波音737-800型客機21日於廣西梧州藤縣墜落。（圖／路透）

▲飛機殘骸。（圖／路透）

重新駕駛波音737客機至今，張正平基本保持著每天航班飛行。不過李明透露，對「老同志」可能有一點點公司優待，比方有些不太想飛的航班可以調給年輕人，「我們也覺得可以理解，畢竟年齡大了，太辛苦的班（可以交給年輕人），最多也就是一點小照顧。」李明說，張正平駕駛的MU5735算是航班時刻比較好的班，因為不用起早貪黑。到了旺季比如春運，就還是得保證工作量，不過休息時間按規定也能得到保證。

隨著張正平重新開始獨立駕駛和帶隊，工作時間，李明和他接觸就變少了。近幾年，他多是在公司春節前後的聚會上見到張正平，但近兩年因為疫情，活動取消了，「我幾乎感覺就沒怎麼見到他。」

李明記得張正平今年即將退休，不過關於他退休前後計劃，他們也沒有聊過。就他了解，張正平定居雲南，有一個孩子，是「很傳統的一個人」，他也不太確定他的孩子是否也從事航空業。

對於21日下午的墜機消息，李明感覺很蒙，一下子很難接受，「幹一輩子飛行，身邊隔上幾年總會聽到類似的事情，但是我從來沒有想過這種事情會發生在自己身邊的人身上。」

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