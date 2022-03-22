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大陸 大陸焦點 特派現場

東航空難「第一人稱視角片」瘋傳、神預言墜機　官方打臉8大謠言

記者趙蔡州／綜合報導

大陸東航MU5735航班21日在廣西梧州墜毀，機上132名乘客、機組成員至今仍毫無音訊、生死未卜，而自墜機消息曝光後，網路上傳出各種MU5735航班的謠言。對此，中國官媒《人民日報》22日微博針對9項傳言闢謠，並喊話「不傳謠言是對機上乘客最好的尊重」。

▲▼闢謠！這些關於MU5735的說法都是謠言。（圖／翻攝自微博）

▲《人民日報》針對8大謠言闢謠。（圖／翻攝自微博／下同）

1.網傳「東航客機引發山火的影片」，影片其實是當地一處村落因為祭祖活動，進而引發的山火事故，並非東航墜機事故造成。

▲▼闢謠！這些關於MU5735的說法都是謠言。（圖／翻攝自微博）

2.網傳「有機內乘客拍下MU5735墜毀前的畫面」，影片其實是衣索比亞ET302空難的模擬影像，並非MU5735墜毀前畫面。

▲▼闢謠！這些關於MU5735的說法都是謠言。（圖／翻攝自微博）

3.網傳「東航因為虧本，導致壓縮飛機維修費用，降低成本」，事實上東航的飛機維修費用一直在增加，2021年較2019年增加了12％。

▲▼闢謠！這些關於MU5735的說法都是謠言。（圖／翻攝自微博）

4.網傳「中國上市公司鼎龍文化7名董事皆在失事飛機」。鼎龍文化22日發布公告，經公司查證後，當天乘坐MU5735班機的為公司30歲方姓女財務總監，並非外傳的7名董事。

▲▼闢謠！這些關於MU5735的說法都是謠言。（圖／翻攝自微博）

5.網傳「有網友年初發文預言，聲稱3月底會發生墜機事件，飛行員及乘客無一倖免」。經查證，網路瘋傳的預言截圖為「惡意改圖」，原文為「2022年12月有墜機事件」。

▲▼闢謠！這些關於MU5735的說法都是謠言。（圖／翻攝自微博）

6.網傳「唯一未登上MU5735航班的乘客，為藝人楊麗萍的經紀人楊焱武」。事實上，楊焱武要搭乘的是MU5735返程航班，從廣州飛往昆明。

▲▼闢謠！這些關於MU5735的說法都是謠言。（圖／翻攝自微博）

7.網傳「MU5735墜機原因」。報導指出，事故發生後短短半天，網路上就開始流傳各種臆測的墜機原因，根據過往無數的案例說明，調查墜機原因是一個長期且複雜的過程。

▲▼闢謠！這些關於MU5735的說法都是謠言。（圖／翻攝自微博）

8.網傳「人民日報（拿東航空難）寫金句」，事實上在MU5735墜機事件發生前、事件發生後，人民日報均未發布網路上流傳的各種金句。

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