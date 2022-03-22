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大陸 大陸焦點 特派現場

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

▲發生空難的東方航空21日發生空難。（圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

大陸東方航空MU5735航班21日下午從昆明飛往廣州，經過廣西梧州藤縣時墜毀，132人生死未卜，引起國際高度關注。不過，重慶一名胡姓男子原先也要搭上該班飛機，因為老婆的一項要求，臨時改了時間，竟然因此躲過一劫，讓他十分慶幸，被老婆與孩子救了一命。

根據《中國報》報導，32歲的胡修遠是重慶人，在渝中區定居，但因為工作的關係，需要經常搭乘飛機，前往各省講課、提供顧問諮詢，每年至少要搭機至少7、80次。

由於無法兼顧家庭，胡修遠與妻子決定，將1歲多的孩子送回雲南的娘家，請岳父母代為照顧，夫妻倆有空就回去，2人17日回到雲南陪孩子，他23日要前往廣州上課，想預訂21日中午的飛機，乘坐的就是東方航空MU5735航班。

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

▲胡修遠的妻子聽到21日要搭機離開，開始鬧脾氣，還嗆「多待一天不好嗎」，要胡修遠陪孩子打疫苗。（圖／CFP）

不過，胡修遠與妻子商量21日搭機離開，妻子卻大發脾氣，明明23日才要上課，為何21日就要搭機走人，孩子21日還要打疫苗，嗆他「多待一天不好嗎」。胡修遠想了又想，陪伴妻子、孩子的時間已經不多，能陪孩子打針，感覺也不錯，於是將機票推遲了一天。

胡修遠說明，21日當天孩子拉肚子，因此沒有打到疫苗，他原先還有些怨言，覺得浪費了一天的時間，沒想到下午看到航班失事的新聞，瞬間不斷發抖，也感謝妻子、孩子救了他一命。

▲發生空難的東航B－1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）

▲東航21日發生空難，132人生死未卜。（圖／CFP）

胡妻表示，丈夫原先要訂的機票，就是失事的航班，還好有成功勸退，讓丈夫多待了一天、訂了22日的航班，看到新聞的當下，真的是背脊發涼。

事故發生後，東方航空已主動退票，胡修遠也搭乘高鐵前往廣州，親友們聽完這項經歷，也感到十分慶幸，還好沒有出意外。

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