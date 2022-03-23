國家級警報「響了15秒才開始搖」　氣象局揭密預警奏效2大關鍵

生活中心／台北報導

花蓮近海今天凌晨1時41分發生規模6.6地震，不少民眾在震波來臨前就被手機的「國家級警報」嚇醒，網友大讚警報發揮功效，「真的比地震還快！」對此，中央氣象局透露，這次地震從收到警報到震波傳到，有長達15秒的預警時間，關鍵原因是這1、2年手機警報參數已經從錯誤中學習調整，加上這次地震的震央距離西半部民眾較遠，因此警報先響起，之後才感覺到地震的破壞波「S波」到達。

▲今天凌晨發出的國家級警報。（圖／翻攝災防中心網站）



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根據氣象局資訊，今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣近海，最大震度台東6弱、花蓮5強級。而氣象局在地震發生後12秒就發出國家級警報，內容為「01:41左右花東地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難『趴下、掩護、穩住』，氣象局。」

氣象局地震測報中心主任陳國昌說，這次他自己也感覺到「收到警報之後經過非常多秒地震才來」，因為氣象局發送警報出去的時間是12秒，以這樣來計算，S波稍晚才抵達，有15秒預警時間，算是相當長，「在手機國家級預警作業上，不敢說非常滿意，但差強人意。」

▲台東有住飯店的民眾因地震嚇到逃出來。（圖／記者楊漢聲翻攝）



陳國昌說，這1、2年針對預警手機警報參數「從錯誤中學習調整」，因此這次距離震央較遠的位置沒有發生「搖了才響」的情況。

他也解釋國家級警報原理，因地震波分為傳遞速度快但破壞力較弱的「P波」和速度較慢但破壞力較強的「S波」，P波每秒走5.5到5.6公里，S波則是3.6公里，地震預警的對象是S波，因此學理上距離震央較遠的台北、新竹、桃園等地，P波已衰減掉，所以警報先響之後才感受到S波。