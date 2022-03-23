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921就是這感覺　他憶恐怖那晚：好像天要塌了

記者陳俊宏／綜合報導

花蓮縣近海今天（23日）凌晨1時41分的規模6.6強震，驚醒全台民眾。精神科醫師沈政男表示，921大地震就是這個感覺，「921時搖到都快站不穩，好像天要塌下來了。」根據氣象局統計，這起規模6.6地震除了是今年最大，也是1999年921大地震後，台灣附近地區排名第4大的地震。

沈政男在臉書說，半夜1點40幾分發生了不小的地震，那時間恰恰就是921把人從睡夢中搖醒的時間，「昨晚我在台中，其實是先被手機警報吵醒。」

▲▼花蓮323強震，玉里鎮玉興橋斷裂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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▲▼花蓮323強震造成玉里鎮玉興橋斷裂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼花蓮323強震，玉里鎮玉興橋斷裂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

沈政男指出，這時搖晃仍很厲害，但還可以站得穩，第一時間想到的是什麼？趕緊去到書房，把他的書架型喇叭從高架上搬下來；921大地震時，客廳的大型落地喇叭整個倒下來，把玄關入口擋住了，從此一有地震就想到喇叭。

沈政男回憶，921時搖到都快站不穩，好像天要塌下來了，還好這次沒造成什麼災情；半夜不到2點回到床上，有些難以入睡，因馬上想到921前後的那段歲月，整個晚上睡得很淺，於是可以感受到好幾次的餘震小搖晃，天亮醒來，已是清晨6點40分。

沈政男表示，對於沒有經歷921的年輕人，如果這次有被搖醒，就能稍稍體會921的感覺了，可說是一種歷史教育，「當然，恐怖程度是不能相較，但意思到了。」

▼氣象局地震測報中心主任陳國昌說明這起強震。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼地震測報中心陳國昌說明0323凌晨地震。（圖／記者陳煥丞攝）

這起規模6.6地震，最大震度6弱，後續餘震不斷。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是該地區49年來，第一次發生規模6.0以上地震，地震發生後餘震頻繁，氣象局統計已有一起餘震規模超過6，有4起規模超過5。

陳國昌也坦言，這次地震非常大，餘震也非常多，由於人手關係，餘震次數過多無法逐一定位，規模3.6以下者沒有計算，若全數列入，餘震估已超過150次。他說，估計3天內有規模5到6餘震，後續餘震發生多久很難判斷，中小型餘震持續1到2個月，甚至1年後有中型餘震發生，也不用驚訝。

921大地震發生於1999年9月21日凌晨1點47分，規模高達7.3，震央位於南投縣集集鎮，造成全台2415人罹難、29人失蹤、1萬1305人受傷，另有5萬1711棟房屋全倒、5萬3768棟房屋半倒。

►本文獲得沈政男醫師授權。


▼3/23 01：41規模6.6地震。（圖／中央氣象局）

（圖／氣象局）

【 第019號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：111年03月23日01時41分39秒
震央位置：北緯23.43°　東經121.52°
震源深度：30.6公里
芮氏規模：6.6
相對位置：花蓮縣政府南方 62.6 公里 (位於花蓮縣近海)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度6弱
6弱：長濱
5強：成功
5弱：池上、東河
4級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島、卑南、蘭嶼
3級：太麻里、達仁
2級：大武

● 花蓮縣地區最大震度5強
5強：玉里
5弱：富里
4級：紅葉、光復、磯崎、水璉、西林、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平
3級：秀林

● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山、奧萬大、信義鄉、日月潭、合歡山
3級：魚池、埔里、竹山、國姓、名間、南投市

● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：阿里山、番路、大埔、民雄、太保市、義竹

● 高雄市地區最大震度4級
4級：桃源、旗山
3級：六龜、甲仙、楠梓、高雄市、壽山

● 雲林縣地區最大震度4級
4級：草嶺、古坑、斗六市
3級：土庫、水林、四湖、麥寮

● 臺中市地區最大震度4級
4級：梨山、德基、梧棲
3級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲

● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：澳花、武塔
3級：南山、南澳、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城
2級：蘇澳、龜山島

● 臺南市地區最大震度4級
4級：楠西、新化、善化
3級：東山、佳里、永康、臺南市、七股

● 嘉義市地區最大震度4級
4級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度4級
4級：員林、彰化市
3級：大城

● 苗栗縣地區最大震度4級
4級：鯉魚潭
3級：三義、南庄、苗栗市、竹南

● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西
3級：五峰、峨眉、竹東、竹北市

● 屏東縣地區最大震度3級
3級：三地門、九如、屏東市、新埤、恆春、南灣、鵝鑾鼻、瑪家、滿州
2級：春日、獅子、小琉球、墾丁

● 桃園市地區最大震度3級
3級：三光、桃園市、新屋
2級：中壢

● 新北市地區最大震度3級
3級：新店、新北市、五分山、萬里
2級：雙溪、三貂角、五股、淡水、石門

● 臺北市地區最大震度3級
3級：信義區
2級：木柵、臺北市、陽明山

● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市

● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：東吉島、馬公市

● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
1級：彭佳嶼

● 連江縣地區最大震度1級
1級：馬組

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