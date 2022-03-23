秒懂震度6弱多強！劇烈搖晃害「站立困難、門窗變形、地裂山崩」

▲地震震度分級。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日凌晨開始花蓮地區發生數十起地震，其中一次芮氏規模高達6.6，各地最大震度台東6弱、花蓮5強、高雄4級、台南4級、台中4級、新竹市2級。事實上氣象局是在2020年起將地震震度改為10級，主要細分出5強、5弱及6強、6弱，而6弱是指「搖晃劇烈以至站立困難」。

根據氣象局震度分級表顯示，6弱人的感受為「搖晃劇烈以至站立困難」，屋內情形為「大量傢俱大幅移動或翻倒，門窗扭曲變形，部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌」，屋外情形為「部分地面出現裂痕，部分山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴砂噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯、或通訊中斷」。

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▲各地震震度感受。（圖／記者賴文萱攝）

氣象局地震測報中心主任陳國昌曾指出，為強化地震震度在地震救災與應變作業上的實用性，氣象局研訂新制地震震度分級，參考美、日相關作業與國內學者研究結果，將震度5級、6級分別細分為5弱與5強、6弱與6強，並修改5級（含）以上地震震度分級的演算程序，讓地震震度與災害發生有更高關聯性。

陳國昌提醒，5弱地震以現行新的建築法規來說，對建築物應不至於受到影響，但是5強以上的地震，對一些舊房子就可能開始會有危害，若看到5強以上震度，民眾就要有做緊急應變的準備，也要特別注意房屋結構的破壞。

▲氣象局2020年起更改地震震度分級。（圖／記者賴文萱攝）