6.6強震人妻狂奔9樓逃命「只看到管理員」　網曝1原因

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮23日凌晨1點41分發生規模6.6強震，至今仍大小餘震不斷，一名高雄網友在臉書PO文感嘆，地震時逃到門口，才發現住家周圍只有他一戶人家跑出來；還有一名人妻說，第二次搖完硬拉著老公從9樓跑下去，到樓下卻發現都沒人，只有管理員。對於這個現象，網友們認為，這是因為台灣太常發生地震，民眾會習慣性等一下，想看看地震會不會停。

▲台東縣長濱鄉民宅大面積龜裂。（圖／翻攝自記者爆料網）

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台灣23日凌晨1點41分發生規模6.6強震，2分鐘後又發生規模6.1地震。原PO在臉書「爆怨公社」的文章中感嘆，被搖到想吐，「最近幾次地震是怎麼了？逃到門口才發現方圓百里只有我家一戶跑出來，我還以為來到《我是傳奇》的拍攝現場！」放眼望去，肉眼可見的範圍內真的只有他這一戶急於逃命，簡直像是跑了個寂寞。

文章公開之後，吸引不少和原PO一樣的網友留言自嘲，「我也是，住大樓跑出去才發現整條馬路只有我站在路上」、「住13樓要跑下去，發現鄰居沒有人跑出來」、「第二次搖完，我硬拉著我老公從9樓跑下去，到樓下發現都沒人，只有管理員，我老公就說，『整個大樓就只有妳最沒膽』，我就怕啊，921的陰影還在啊」、「就像我住公寓，只有我把門打開準備跑一樣」。

▲台東縣成功鎮北端的美山全家被震到商品掉滿地，彷彿遭到轟炸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

也有網友分析，或許是因為台灣太常發生地震，民眾已經習慣「小震不用跑，大震跑不了」，所以會習慣性等一下，想看看地震會不會停下來，然後就繼續搖、繼續相信會停，陷入無限循環，才會造成這樣的現象。

至於遇到地震時到底要怎麼自保，新北市消防局23日在臉書「新北消防發爾麵」PO文提醒，發生地震當下，民眾應就地找掩護，並做好「抗震保命3步驟」，分別為趴下、掩護、穩住，震後也要記得立即檢查瓦斯、水電管線及房屋是否受到毀損，保持出入口暢通，若遇到餘震，請謹記「趴下、掩護、穩住」步驟，躲在桌子底下或牆角，同時護住頭頸。

▼玉里鎮玉興橋是新造橋，因尚未完全固定，慘遭強震搖到斷裂。（圖／記者楊漢聲、柯政誟翻攝）