圖解地震包「必備救命物」！水放3天份、口罩別忘　背了就能跑

▲防災緊急救難包除了備好，也要放置在家中或工作場所門口處。（示意圖／記者陳弘修攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣時間23日凌晨地牛翻身，狂搖2分鐘全台都有感。而地震對於國人或許是見怪不怪的自然現象，但專家們強調，該做的防災工作仍是一刻都不得馬虎。像是家家戶戶必備的地震包是否有準備好了呢？內容物是否又符合需求呢？重要的「緊急防災用品包」該裝什麼，就讓專家們一一詳解。

花東近海23日凌晨1點41分發生規模6.6強震，全台震度幾乎都在3級以上，凌晨突如其來的天搖地動，也讓不少人從睡夢中被嚇醒。地震當下的掩護動作必須做確實，但在此之前，平常可做到的預防工作「緊急防災用品包」是否有準備好了呢？已故「俠醫」林杰樑的臉書粉專也提醒大家，要備好地震包以備不時之需，且記得「放置床頭或方便拿取的位置。」

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不過，防災專家林金宏曾在演說中提到，所謂地震包，並不是讓你在地震當下抓著地震包亂跑亂竄，而是在地震發生後，房子受損、致使你必須撤離或待援時用的。因為在災害發生時，物資的集結、運送、到分發你手中，可能需要3天的時間。因此地震包的內容物可不是隨便放幾包餅乾就好！營養師蔡宜庭針對食物及水提出不同建議：

緊急防災用品包：關於食物的建議

1. 建議每年至少檢查一次，且考量家庭的獨特需求和口味，如：家中有嬰兒，你可能得放入嬰兒食品；有寵物則須放置寵物乾糧。

2. 緊急防災用品包中要放3天份不易腐爛的食物，且最好用手即可打開。

3. 食物要考量熱量及營養價值，建議選擇不須冷藏、加水或特殊烹調的食物。

4. 當食物供應不足時：

．活動量減少，健康的人即使只攝取平常食物量的一半、或沒吃食物數天，通常仍可生存一段時間。

．飲水量不夠時，盡量不要吃鹹的食物，因為會覺得更渴。建議吃無鹽餅乾、全麥穀物或液體含量較高的罐裝食品。

緊急防災用品包可選擇攜帶的食物

即食罐頭食品（肉類、蔬菜和水果）＆開罐器（或可直接打開）

蛋白質棒

穀物棒或乾穀物

花生醬

乾果

罐頭果汁

不易腐敗經巴氏滅菌的牛奶（保久乳）

高能量食物（選擇能快速補充能量且不易讓你口渴的食物）

嬰兒食品

可緩解壓力的食物（在壓力下，熟悉的食物可以增加士氣及安全感）

另外，水是生存必須的元素。發生災難後，可能無法獲得乾淨飲用水，蔡宜庭表示，緊急防災用品包內最好準備3天份的水（每人每天1加侖水=3.78公升），建議購買瓶裝水，要喝時再打開。且不喝含碳酸、咖啡因或酒精的飲料，因為會使身體脫水，增加飲用水的需求。

內政部消防署詳解並附上圖示「緊急避難包的準備原則」，找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包，再準備從住家出發到避難場所及避難初期可能會需要的物品，如：緊急糧食飲水、禦寒保暖衣物、醫療及清潔用品等，若家中有嬰幼兒，則放尿布、奶粉奶瓶、濕紙巾等物品，準備時也可與家人共同討論，考量每個人的不同需求，每個人都應該要準備1個緊急避難包，備妥之後，在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查一次緊急避難包，除確保物品無損壞、遺漏或已屆使用期限需替換之情形。