花東逾50起地震　學者示警：規模8以上大地震可能會來

記者許敏溶／台北報導

花東地區搖不停，從今天（23日）凌晨至今天早上，7小時接連發生超過50起地震，地震學者再次提醒，台灣處與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，東部外海的「海溝型地震」，週期是100年左右，未來可能發生規模8以上強震，在海溝型大地震發生前，出現中大型地震，而上述大型地震一定會來，就像金融市場的灰犀牛，一定會帶來災害，請民眾要做好防備。

▲花東地區23日凌晨連續地震，7小時內已接連發生超過50起地震。（圖／翻攝中央氣象局）

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花東地區地牛不斷翻身，從今天凌晨1時截至上午8時10分，一共發生54起地震，等於7小時內發生超過50起地震，氣象局更提醒未來三天還有規模5以上餘震，讓民眾不免憂慮。

中央大學地震災害鏈風險管理中心研究員李錫堤指出，台灣處與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，本來地震就多，而從0206至今，地震不斷，目前就是地震比較頻繁時期，這兩年來，除了東部外海有點餘震，其餘都是沿著板塊交界處西邊邊緣出現地震，這種地震發生方式，對海溝型地震是不好的。

李錫堤進一步表示，東部外海的「海溝型地震」，週期是100年左右，距離上次1920年已超過百年，未來可能發生規模8以上強震，而且在海溝型地震發生前，會出現中大型地震，而「海溝型地震」就如同金融市場的灰犀牛，一定會出現，也就是海溝型地震一定會發生，台灣要做好耐震準備，尤其是建築方面。