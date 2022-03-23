林安紜、廖書賢／變更建物使用行為讓避風港變成軟腳蝦

▲地震不會直接傷人，傷人的其實是因地震而倒塌的建物。（圖／資料照）

在經歷過幾次令人心驚的大地震，大家都看過因為地震而倒塌的建物慘狀，但好好的建物為什麼會變成軟腳蝦呢？這其實可以從建物存在的三個階段來剖析。

首先是建物的「設計階段」，就是在建造建物之前，結構技師或土木技師根據基地特性、建物外型與使用目的等條件，對於樑柱走向、鋼筋數、樓板厚度等所做的配置；再者，就是建物施作人應依設計者之規劃執行工事的「施工階段」。在這兩個階段中，如果有設計不當或偷工減料，就會生成先天不良的建物，在一定外力的衝擊下，建物就可能會傾倒毀壞。

若建物通過前兩個階段，在交給使用人時，理論上應就具備「小震沒事，中震可修，大震不倒」的抗震能力，但如果使用人在最後的「使用階段」，對建物做不當的使用，建物就可能因為後天失調而加入軟腳蝦行列。

上述三個歷程中，與一般人較有關係的是「使用階段」，而在生活中，最常見使建物原本具有之抗震能力產生變化的，就是對完成後建物之外觀、使用目的或方式的變更行為。

提到變更行為，大家很容易聯想到的就是打掉隔間，但生活中的變更行為，其實不僅止於這類變更建物格局、外觀的行為。我們試著把場景拉到住商混合大樓，假設有個書商承租一樓店面開書店，同時又把同棟4樓租下來做為辦公室使用，4樓原僅擺放著幾張桌椅與簡易的櫥櫃，但隨著生意進展，書商難免有庫存，為了補貨方便，漸漸地就在原來只放文件夾的櫥櫃裡塞進了庫存書本，後來愈放愈多，終因不敷使用，書商便在原本的空間加設櫥櫃，後來櫃子又不夠用了，書商索性撤了原來的辦公桌椅，在4樓全面架起書櫃堆放庫存。

在這個例子中，書商並沒有變更既有的隔間或樑柱，但從技師的角度來看，這也是可能影響結構安全的變更使用方式行為，因為房子的載重改變了，如果增重超過技師原設計規劃的樓板承重能力，當然也可能使房子變成軟腳蝦。即便這個道理說來簡單，但一般人未必能在進行變更行為的當下，正確地判斷如此的行為究竟會不會對建物造成不良影響。

只要是建物，出入其中的人就不可能僅限於一人，建物結構的妥適性當然就關乎眾人的安全，因此《建築法》第77條第1項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全；同法第 73 條第2項規定，建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應依《建築法》第28條規定，於事前向建管機關提出申請，其目的就是避免建物使用人僅靠著素人的認知，就擅自對建物變更使用，要讓結構安全專家有機會在事前檢視變更行為的安全性，必要時並協助使用人為相應的措施，以確保安全。

簡言之，如果因為不當的變更行為，使建物受損，甚至導致他人生命、財產的損害，所有權人、使用人就必須面臨民事上的損害賠償，甚至是刑事上的過失傷害、過失致死責任。所以，使用人如要對建物之格局、外觀或使用目的、方式進行變更，應該於事前向建管機關，或結構及土木技師提出諮詢，並依專家意見執行計畫，可絕不能因為「只要我喜歡，有什麼不可以」的任性行為而把愛屋養成軟腳蝦！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

●林安紜，高檢署檢察官、台灣司法人權進步協會理事；廖書賢，中華民國結構工程技師公會全國聯合會常務監事。以上言論不代表本公司立場。