蔡易餘騎水上摩托車載子弟兵溯溪到台南　登記民進黨南市議員初選

▲民進黨立委蔡易餘騎水上摩托車載王宣貿從嘉義布袋直達台南鹽水。（圖／蔡易餘辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

九合一大選年底登場，民進黨台南市議員初選競爭激烈，其中光是第一選區就有6位參選人，民進黨立委蔡易餘22日陪同台南市議員參選人王宣貿一同在八掌溪騎水上摩托車逆流而上，再騎車趕到民進黨台南市黨部辦理參選登記。

王宣貿受訪時表示，他真的很感動，自己的老闆特地騎水上摩托車沿著八掌溪載他去登記，象徵著青年回游，不敢遇到什麼困難，都立志為自己所在地打拚。

蔡易餘則說，其實這幾年自己一直在嘉義縣努力推動海上藍色公路，這是他送給自己子弟兵王宣貿「最後的溫柔」，因為他要回自己台南為鄉親服務，今天自己才會騎水上摩托車載他一程。

蔡易餘上午是由嘉義縣布袋鎮的新塭八掌溪畔，一路騎著水上摩托車，沿著八掌溪逆流而上，因為昨天山區下雨，八掌溪水流十分湍急，由蔡易餘騎著水上摩托車王宣貿一同溯溪而上，直達台南市鹽水區的八掌溪的厚生橋附近，全長約10公里，兩人花了將近90分鐘才抵達台南鹽水。

隨後，王宣貿載著扶養他長大的80歲奶奶和20多名志工，一路騎摩托車戴上一頂超大頂的安全帽，趕在上午11時前完成登記，也是台南市第一選區第一位完成登記的參選人。