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民進黨議員參選人王宣貿　水陸兩棲登記參選

▲台南市議員參選人王宣貿，22日上午就和他的立委老闆蔡易餘，一同在八掌溪騎水上摩托車逆流而上，騎了將近1個小時，再騎車趕到民進黨台南市黨部辦理參選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員參選人王宣貿，22日上午就和他的立委老闆蔡易餘，一同在八掌溪騎水上摩托車逆流而上，騎了將近1個小時，再騎車趕到民進黨台南市黨部辦理參選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨內初選競爭激烈，尤其台南市第一選區，民進黨內就有6位參選人要爭４席，每一位候選人都賣命搏版面，其中台南市議員參選人王宣貿（綽號安全帽）22日上午就和他的立委老闆蔡易餘，一同在八掌溪騎水上摩托車逆流而上，騎了將近1個小時，再騎車趕到民進黨台南市黨部辦理參選登記，可說卯足勁拼了。

王宣貿說，他真的很感動，他的立委老闆今還特地騎水上摩托車沿著八掌溪載他去登記，象徵著青年回游，不敢遇到什麼困難，都立志為自己所在地打拼。

其實這幾年蔡易餘一直在嘉義縣努力推動海上藍色公路，他說這是他送給自己子弟兵王宣貿最後的溫柔，他要回自己台南為鄉親服務，今天他才騎水上摩托車載他一程。

▲台南市議員參選人王宣貿，22日上午就和他的立委老闆蔡易餘，一同在八掌溪騎水上摩托車逆流而上，騎了將近1個小時，再騎車趕到民進黨台南市黨部辦理參選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王宣貿和蔡易餘2人，22日上午是由嘉義布袋的新塭八掌溪畔，一路騎著水上摩托車沿著八掌溪逆流而上，因為21日山區下雨，八掌溪水流十分湍急，由體重破百的蔡易餘仍騎著水上摩托車，後方載著王宣貿一同溯溪而上，直達台南鹽水的八掌溪的厚生橋附近，全長約10公里，2人騎水上摩托車花了近90分鐘才抵達台南鹽水。

▲台南市議員參選人王宣貿，22日上午就和他的立委老闆蔡易餘，一同在八掌溪騎水上摩托車逆流而上，騎了將近1個小時，再騎車趕到民進黨台南市黨部辦理參選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王宣貿隨後載著扶養他長大的80歲奶奶和20多名志工，一路騎摩托車戴上一頂超大頂安全帽，趕在22日上午11時前完成登記，是台南第一選區第一位登記的參選人。

▲台南市議員參選人王宣貿，22日上午就和他的立委老闆蔡易餘，一同在八掌溪騎水上摩托車逆流而上，騎了將近1個小時，再騎車趕到民進黨台南市黨部辦理參選登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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