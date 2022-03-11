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俄烏戰爭大宗穀物期貨大漲　蔡易餘籲中央提高玉米獎勵金

▲▼立委蔡易餘等人為玉米農民發聲 ，呼籲中央提高玉米獎勵金。（圖／蔡易餘辦公室提供）

▲▼立委蔡易餘等人為玉米農民發聲 ，呼籲中央提高玉米獎勵金。（圖／蔡易餘辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

俄羅斯對烏克蘭開戰，俄羅斯與烏克蘭都是世界玉米的主要生產國，影響大宗穀物期貨價格，為確保國內飼料玉米可穩定供應，提高國產玉米普及率，立委蔡易餘呼籲行政院，要提高休耕農地轉作青割玉米的獎勵金，希望從3500元提高到4000元。

▲▼立委蔡易餘等人為玉米農民發聲 ，呼籲中央提高玉米獎勵金。（圖／蔡易餘辦公室提供）

烏俄戰爭持續，俄烏兩國合計占全球玉米出口的19%，國際穀物期貨價格及輸運費用大幅上漲，為穩定國內飼料玉米、青割玉米的產量。立委蔡易於3月11日上午召開記者會，由義竹鄉長黃阿家、縣議員蔡瑋傑、姜梅紅、縣長室秘書柯登雅、鹿草鄉長參選人嚴珮瑜、台南市議員參選人王宣貿以及東石鄉民代表徐明勳的陪同下，共同呼籲行政院要突破基期年、提高玉米獎勵金。

立委蔡易餘表示，受到俄烏戰爭及疫情關係影響，行政院應該要提高糧食安全庫存，拉高台灣本土玉米普及率， 那就要提高休耕農地轉作玉米的獎勵金，吸引更多農民轉作，並維持農民的收益。

蔡易餘在會中也提到，提高飼料玉米、青割玉米的產量，建議農委會與水利署應該要推動河川公地或未登錄地的玉米種植，並且取消基期年限制，讓非基期年內種植硬質玉米的農民也能領取轉作獎勵金。

蔡易餘也替硬質玉米農民發聲，因為海區沿海地層下陷的關係，使得土地鹽化，讓硬質玉米在東石、布袋等沿海地區種植不良，希望農糧署用特殊區域認定，降低保證收購量。

東石農民楊勝詔希望，土地鹽化的問題中央一定要重視，如果農糧署沒有降低保證收購量，農民拿不到獎勵金，連請人來採收的工錢都不夠，玉米產量也無法增加。

▲▼立委蔡易餘等人為玉米農民發聲 ，呼籲中央提高玉米獎勵金。（圖／蔡易餘辦公室提供）

鹿草鄉長參選人嚴珮瑜表示，鹿草也是硬質玉米、青割玉米的大宗，而目前國際玉米產量供給明顯不足，他也希望行政院能夠增加國內產量，提高獎勵金，並能維護農民的權益。

▲▼立委蔡易餘等人為玉米農民發聲 ，呼籲中央提高玉米獎勵金。（圖／蔡易餘辦公室提供）

王宣貿參選人強調，台南跟嘉義都是種硬質玉米、青割玉米的重要產地，他時常會接到農民在詢問相關問題，這次因為烏俄戰爭的關係，他也認為推動河川公地或未登錄地的玉米種植，與提高玉米休耕農地轉作獎勵金。

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