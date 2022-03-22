急著轉大人！16歲幼齒男床戰30歲砲友　下體狂噴綠汁

▲員林基督教醫師陳昭安收治16歲淋病患者流綠汁。（圖／陳昭安提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林基督教醫院泌尿科醫師陳昭安，今年214情人節當天於「方格子VOCUS」發表一篇文章，指門診在假期後收治一名15歲少年，不僅尿尿會痛，尿道有分泌物，尿道口滴出黃白色分泌物，之後細菌培養確診淋病，因未滿16歲，通報衛生局後，要同時通報性侵；另一名16歲青少年則是網路約砲後，因為感染性病下體竟流綠汁。

陳昭安在論壇上提到，近3個月內，他已收治5名九年級淋病少男，年紀最小的僅15歲，在假期後門診又有5個新診斷淋病患者，年齡從15歲至40歲不等，這名15歲少年因為解尿會痛，在泌尿科診所和有達文西手術的大型醫院治療一個多月不見起色，醫師問了一句「尿道有分泌物嗎？」少年褲子一脫，尿道口滴出黃白色分泌物，之後細菌培養確診淋病。

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▲員林基督教醫師陳昭安收治15歲淋病患者流黃白色黏液。（圖／陳昭安提供）

陳昭安指出，一名16歲有明顯打扮過的青少年，在媽媽的陪同下就診，表示自己尿尿會痛，病患母親隨即搭嘴：「知道啦，哎喲，我們兩家人從小就認識，他們是青梅竹馬，他可能以為遇到自己的公主，結果是淋病公主，哈哈！我會跟他們說的啦」。

但另一名體重破百的16歲少年，在母親的陪同下進入診間，支支吾吾的說尿尿會痛，下面會流出綠色的汁，醫師一看說「這大概是淋病。」，媽媽氣急敗壞說：「哎呀，都是他用那個交友軟體啦，對方女生年紀這麼大！」對兒子「騎大車還翻車」久久不能平復。

▲疾管局淋病統治。（圖／翻攝自疾管局）

依據衛福部疾病管制局指出，淋病是全球普遍存在的性傳染疾病，由奈瑟氏淋病雙球菌所引起的，病患多半是15~59歲性活躍期的男性，國內去年新增7381例，其中男多於女，病例數約為13：1。

淋病主要影響生殖系統，男性感染後2至7天會出現尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感等症狀；女性感染的症狀比起男性較不明顯，且診斷也比較困難。女性感染後大多不會有疼痛感，症狀也不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能會造成不孕。

疾管署呼籲，民眾應避免與性生活史不明的對象發生性行為、不參加轟趴及性派對，或有多重性伴侶等危險性行為、拒絕使用成癮性藥物、發生性行為時，應全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液。