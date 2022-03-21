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梁育誌性侵殺害女大生遭判死　被害人父母求償2000萬

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲馬國女大生父母向梁育誌求償2000萬元。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，2020年10月間獨自從學校返回租屋處時，遭男子梁育誌擄走，性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台、馬兩國。橋頭地院18日一審宣判其死刑，鍾女的父母並提出附帶民事賠償，要求賠償精神撫慰金等共2000萬元，案由地院民事庭審理中。

這起震驚社會的案件發生在2020年10月28日晚間，台南長榮大學馬來西亞籍24歲女大生，從學校獨自返回租屋處時，遭嫌犯梁育誌擄走，先性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區！梁男供稱，他將鍾女擄上車時，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

警方隨即根據線索逮捕28歲梁男，梁男 9月30日時曾在同一條台鐵便道試圖擄走女大生，但因對方尖叫抵抗而失敗，10月28日晚間近9時，他見到落單的鍾女經過案發地點，便拿出從家中帶出門的麻繩，從後方緊緊套住鍾女頸部，並將她拖到一旁無人暗處猥褻。

原先梁男矢口否認有性侵鍾女，但驗屍結果指出，鍾女身上留有生前曾遭性侵的跡證，他這才啞口無言，坦承先性侵後殺人，檢方認為梁嫌為滿足私慾，隨機挑選落單長榮女大生性侵未遂後殺害，偵結後依強制性交殺人、強盜故意殺人、遺棄屍體、強制性交未遂4罪將梁育誌提起公訴，建請法院判處死刑。

橋頭法院18日審結宣判，法官提出5個理由將梁嫌判處死刑，一、本案預謀且有計畫犯罪，並非臨時起意；二、犯罪手段殘忍；三、犯後未見悔意；四、再犯機率高；五、社會危害程度大。梁育誌一審判死後，依法將上訴二、三審。

民事部分，橋檢依犯罪被害人保護法規定，補償鍾女雙親殯葬費、法定扶養義務、精神撫慰金等共200萬元。此外，鍾女父母也在審理中向橋頭地院提出刑事附帶民事賠償，向梁嫌各求償1000萬元。

不過，梁嫌的父親曾向媒體表示，梁男在押期間曾寫信回家認同「以命償命」，但家屬也表示無能力幫梁育誌做任何賠償，未來鍾姓女大生父母就算獲得判賠，恐怕也不一定拿得到。

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