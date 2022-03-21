包廂洗手台性侵酒店妹！她收1.5萬和解卻輕生　真相曝光法官怒了

▲酒店妹遭男客性侵後塞錢簽和解書，法官查明她並沒真心原諒。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市一名鄭姓男子去年在酒店性侵一位喝醉的陪酒女子，事後跟酒店共賠償被害人1萬5000元，想大事化小，被害人不堪身心創傷、割腕企圖尋短獲救，堅持提告，台北地院審理認為被害人是遭酒店要求簽寫和解書，本身並沒原諒鄭男，仍依乘機性交罪判鄭男3年3月徒刑，可上訴。

判決指出，鄭男曾因侵占罪服刑，去年（2021年）3月6日晚間，他到北市一家酒店和朋友飲酒作樂，隔天（7日）凌晨0時許，鄭男見本案被害人坐檯陪酒喝醉、腳步踉蹌要去包廂內廁所，他起身尾隨跟進，將意識不清的被害人抱上洗手台性侵得逞。

被害人恢復清醒後不甘受辱，驗傷提告，鄭男和酒店各出5000元和1萬元賠償被害人，企圖大事化小，但性侵罪名不能撤告，鄭男到案都認罪，提出被害人收下賠償所簽的和解書為證，請求輕判。

法官查明和解書僅有被害人的簽名，被害人表示因遭酒店要求才簽字，她在案發後不堪身心創傷，除了到身心科就診拿藥，也曾割腕企圖輕生，法官認為被害人並非真心原諒鄭男，依法定刑3年以上、10年以下徒刑的乘機性交罪，判鄭男3年3月徒刑，可上訴。

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