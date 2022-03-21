彰化連續三年平均薪資全國最低　民進黨痛批王惠美「無能縣長」

▲彰化八卦山大佛。（圖／內政部提供）



記者林銘翰／台北報導

彰化縣人口外移嚴重，估計5月會跌破直轄市門檻125萬人，也為升格埋下變數。民進黨彰化縣黨部主委邱建富21日表示，近10年彰化縣人口不斷流失，還面臨薪資過低的問題，連續三年蟬聯全國倒數第一，彰化縣長王惠美無法提出具體解決方法，呼籲彰化人擺脫無能縣長。

民進黨彰化縣黨部、正常國家文化基金會政策中心21日上午在立法院召開「危機的彰化，無能的縣長！彰化人口減少及薪資過低問題在哪裡？」記者會，與會者包括邱建富、民進黨彰化縣議會黨團總召賴澤民等人。

邱建富指出，近10年彰化縣人口不斷減少，但是王惠美上任以來，一直沒有意識到這個問題，也無法提出具體解決方法，尤其去年人口減少速度加劇，是前幾年將近2倍的速度，光是今年1月、2月人口又再減少2333人。

邱建富也說，彰化縣還面臨薪資過低的問題，在王惠美上台之後，彰化縣連續三年全國倒數第1，從數據上就可以看出，彰化縣人口減少趨勢和低薪的狀況，在王惠美上任後不但沒有改善，而且還變本加厲。

邱建富說明，去年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄，而台灣疫情控制得宜，經濟表現在全球來看都是極佳，「顯見彰化縣在全國來看，經濟表現是特別的差」，而即便是在疫情之下，能否提出振興經濟的措施，也是王惠美有無能力的指標。

▲民進黨彰化縣黨部召開「危機的彰化，無能的縣長！彰化人口減少及薪資過低問題在哪裡？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



東吳大學公法中心主任胡博硯則說，彰化縣去年人口減少加劇，薪資連續三年蟬聯倒數第一，「第七都的人口卻沒有第七都的收入」，甚至比雲林縣、南投縣還低，叫彰化人情何以堪，彰化沒有指標性的產業，發錢不能解決人口減少問題。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，彰化縣內人口減少，用金錢貼補是治標不治本，王惠美提出的3000元設籍禮金，只是誘使其他縣市居民移籍而不移住，是以鄰為壑的做法，只會演變成縣市間的砸錢比賽。

陳俐甫認為，王惠美任內可能就會讓彰化失去升格的條件，撒錢政策也會排擠彰化縣其他建設預算，彰化縣欠缺長期及光榮感的願景工程，無法吸引已流失人口回流，欠缺未來新興產業，無法吸引外縣市民眾來工作，若其他縣市提出更好的願景更好的補貼，彰化縣民就會被吸引到其他縣市。

賴澤民批評，彰化人口衰退政策只是「頭痛醫腳、腳痛吃胃藥」，王惠美這幾年的施政讓彰化生不如死，入不敷出。希望王惠美考量這個政策的實質效益，同時也好好思考人民的需求，打造一個能讓人留下來的彰化。

邱建富表示，要解決彰化人口減少及薪資過低問題，根本上是要提出彰化縣長遠發展的產業政策，包括農業政策的升級、觀光政策的推動、工業發展的主軸及展望及推動地方創生的工作，但王惠美就任至今，這些問題都沒有得到好的解決，才會讓彰化人口減少和薪資過低問題雪上加霜。

邱建富強調，彰化縣民已經給王惠美4年的時間，難道還要繼續讓彰化蹉跎4年，「希望讓我們所有彰化人能一同努力，擺脫無能縣長，復興彰化風華」。

▼民進黨彰化縣黨部主委邱建富。（圖／記者屠惠剛攝）

