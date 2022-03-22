台中女遭性侵墜樓輕生！短髮男疑「被私刑」下跪認罪　警漏夜偵辦

記者白珈陽／台中報導

台中市22日晚間網路社群流傳一部影片，1名自稱是賴姓男子的民眾，滿臉是血跪在人行道向一群男子供稱，他日前性侵1名張姓女子，害得對方悲憤墜樓身亡。據悉，賴男在西屯區某汽車旅館涉嫌性侵張女，事後張女情緒大受影響，曾服用藥物企圖輕生，經友人陪伴阻止，未料最後仍發生憾事。全案已由檢察官指揮偵辦，詳細案情須進一步釐清調查。

▲賴男被打的滿臉是血，跪在人行道上。（圖／截取自網路）



●22日上午7時更新



台中市第六分警分局漏夜追查，22日清晨5時許將影片中涉案等9人全數帶回，以釐清案情。

影片顯示，該名身穿黑衣的短髮男子跪在人行道上，口鼻淌出鮮血，明顯遭人毆打，且至少有3名男子將他圍住拍攝。他向拍攝者表示，他是賴姓男子，供出父母姓名、居住處所，以及自己的手機電話號碼，表明自己近日性侵1名張姓女子，導致對方輕生，最後向拍攝者承諾會到對方靈堂道歉，並向警方自首。

據查，張姓女子（26歲）留有一頭烏黑秀髮，身材火辣、面容姣好，經常在個人粉專更新狀態，但疑遭賴男性侵後，一天前在網路社群留下「希望大家記得我的好，我愛你們」，從此再無更新。疑有親友了解情況，留言「真的太傻了…」

據了解，賴男日前疑於台中市西屯區某汽車旅館內性侵張女，事發後張女情緒不穩，曾於19日服用藥物，經友人發現前往搶救挽回一命，但張女仍持續心情低落，且不斷透露欲輕生，20日友人也至張女南屯區租屋處陪伴，未料友人離開後，張女仍不幸於同日晚間6時許墜樓身亡。

台中市第六警分局表示，市政派出所21日清晨5時35分接獲醫院急診室報案，1名賴姓男子（25歲）疑與人有糾紛遭毆打就醫，無生命危險；警方為釐清案情，立即成立專案小組，鎖定犯罪車輛及相關涉案人追緝到案，全案將朝傷害、聚眾鬥毆等罪方向漏夜偵辦。

第六警分局長蔡元戎表示，台中警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以市民安全為己任，絕對不允許不法行為挑戰公權力，同時秉持市長盧秀燕對警察局要求「敢在台中犯案，追到天涯海角絕不放過」、「有案必破，而且要快破」，誓言將將不法分子用最快速度繩之以法，維護市民安心的生活環境。

蔡元戎強調，私刑正義，法令不容，遭受不法侵害，應即報警處理，另有關糾紛毆打原因是否另有隱情，由警方刻正深入追查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995