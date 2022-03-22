離職工竟變內賊大盜　狂偷民宿財物變賣花用一空

▲56歲韓姓竊嫌，因曾擔任民宿改建之清潔僱工，熟知地形環境，多次前往竊取屋內之預備配用電線、鋁門窗、白鐵架、冷氣及壁畫等物品，變賣花用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

56歲韓姓竊嫌，因曾擔任民宿改建之清潔僱工，熟知地形環境，惟因工作態度消極遭辭退，竟趁民宿施作停工期間，多次前往竊取屋內之預備配用電線、鋁門窗、白鐵架、冷氣及壁畫等物品，就算鄰居路人經過，仍神情自若佯裝修繕工人出入，再以機車逐一載走變賣花用，市警二分局據報循線查獲。

警方指出，被害人於今年在永華路一段附近購屋後未尚未入住，近期欲裝修為民宿經營乃僱工整修。56歲韓姓犯嫌因曾前往擔任1日之清潔僱工，故熟知屋況環境及鐵門鑰匙置放位置，竟趁2月26日起該處停工期間，多次騎乘機車前往，並佯裝施作工人自取鑰匙進入竊取財物，前後總計5次前往該處竊取鋁門窗架、白鐵條、冷氣機、3大袋之配用施作電線、壁畫、水晶球等物品，致使被害人損失約新台幣29萬元，竊取得手後並以2萬元賤賣花用殆盡。

案經被害人於3月中旬復工施作時始發現遭竊，經警方調閱監視器逐一比對，發現犯嫌56歲韓姓男子，於2月27日至3月4日期間5次前往竊取物品。且多次行竊進出時恰有鄰居路人經過，其竟佯裝為施作工人而未引起注意報警。第二分局中正派出所員警調查後也即以車追人，雖其行蹤不定，仍為員警積極訪查後鎖定最新住處，於21日前往台南永康區其租處，將他緝捕到案，全案調查後依竊盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。