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民宿小開廁所針孔偷拍12女　9人和解撤告...一審判刑4個月

▲陳姓攝影師兼民宿小開裝針孔偷拍女coser被抓包。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲陳姓攝影師兼民宿小開裝針孔偷拍女coser被抓包。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮頗具人氣的民宿於109年間爆發偷拍案：該民宿陳姓小開兼cosplay攝影師涉嫌於廁所內放置針孔攝影機，偷拍多名女性coser更衣、方便的畫面，被遊客發現後報警、多名受害人提告；儘管陳男事後立刻出面道歉、陸續與部分被害人達成和解撤告，但仍有宋姓等3女堅不撤告，南投地方法院日前依妨害秘密罪嫌判處陳男4個月有期徒刑、得易科罰金。

判決書指出，現年約41歲的陳男於前年7月18日早上10時許，將針孔攝影機裝入一黑色盒子內，再以報紙、木炭覆蓋遮掩後，放置於自家民宿戶外公用單人廁所內進行偷拍，約經4小時後，被吳姓遊客發現而報警處理；警方調查發現有多達12名女子陸續被錄下非公開活動及身體隱私部位畫面，受害人也氣得在臉書PO圖文披露本案，引發群情激憤。

陳男於東窗事發後，先於臉書發道歉文，坦承他在民宿的戶外廁所架設針孔攝影機偷拍，「本人對以上行為感到相當後悔，也對受害人感到抱歉，對你們造成無法彌補的傷害，我知道現在做什麼都無法得到原諒，未來本人也將會受到法律的制裁。」爾後也與70歲老父親自出面、聲淚俱下地鞠躬道歉；原本Google評價達4.4顆星的民宿，如今已跌至3.1顆星。

▲陳姓攝影師於事發後出面鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳姓攝影師於事發後出面鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

判決書顯示，包括揭發本案的吳姓遊客等12名受害女子中，有9人都已與被告達成和解，並具狀撤回告訴，但宋姓、高姓、林姓等3名女子則不願撤告。

南投地院法官於判決書中痛批陳男為滿足其個人慾望，無故以針孔攝影機竊錄告訴人之非公開活動及身體隱私部位，致其身心遭受恐懼、內心留下難以抹滅之陰影，顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，破壞社會善良風俗，實屬不該；儘管犯後尚知坦認犯行，但迄今未能與宋女等3人達成和解或予以補償，再考量其大學畢業之教育程度和經營民宿等經濟狀況，判處有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

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