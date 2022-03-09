南投4.4星民宿偷拍14人　少東聲淚俱下認錯道歉…結果出爐





記者蔡怡萍／南投報導

南投埔里一間在Cosplay界因「好拍」而小有名氣的民宿，陳姓少東被發現在廁所內裝設針孔攝影機，偷拍了多達14人換衣、如廁畫面，事件爆發後陳曾在媒體鏡頭前鞠躬，也在網路上發文道歉，並表示個人行徑與民宿及父母無關。受害女子中有3人堅持對陳男提告，南投地院近日判決陳男犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑4個月，查扣犯案用電腦、攝影機與記憶卡等。

▲南投知名民宿傳出偷拍，受害者出面控訴。（圖／翻攝自當事人臉書）

埔里這間在Google評論上有4.4顆星的民宿其少東、同時也是Cos界攝影師的陳男，被爆於2020年7月間偷偷在戶外公廁內，以報紙、木炭覆蓋住針孔攝影機，並放置在除臭盒內，有女子發現後立即報警並拍照PO網，經調查後有多達14人受害，而民宿少東陳男也立即道歉認錯，坦言非常後悔，「請各位高抬貴手，不要攻擊民宿，對不起大家，對不起我的家人。」

陳男案發後即在臉書上發文還原始末，「本人僅當天趁父母不在家，一時起念把攝影機裝設在除臭盒裡」、「除了戶外公廁，絕對沒有裝設其他地方」、「犯案人就我一人，家人都不知情」、「對曾經來過的所有人說聲對不起，讓你們造成不信任深感抱歉」，想將錯誤全攬下，並強調「本人對以上行為感到相當後悔，也對受害人感到抱歉，對你們造成無法彌補的傷害，我知道現在做什麼都無法得到原諒，未來本人也將會受到法律的制裁。」

▲偷拍攝影師在臉書公開表示事件始末，請求不要攻擊民宿與家人。（圖／翻攝臉書）

而陳男70歲的父親也曾與陳男一起出面，聲淚俱下向大眾公開道歉，「我覺得非常愧疚，對我們觀光業造成影響，我要對廣大的社會大眾以及跟以前曾經來住過的客戶、朋友，對你說一聲，非常抱歉」，說自己「教導無方」，並表示會負起所有責任與賠償。

而經過調解，提出告訴的13人中，最後剩下3名女子堅持不撤告，近日南投地院審理結果，認為陳男坦承犯行、自白所有犯罪，也公開道歉，判陳犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑4月，可易科罰金1千元折算1日。