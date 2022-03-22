　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

永康警線上逮捕越南失聯移工涉嫌販毒　查扣200公克各式毒品

▲台南市永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐，盤查可疑車輛，查獲2名越南失聯移工，並起獲安非他命等各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐，盤查可疑車輛，查獲2名越南失聯移工，並起獲安非他命等各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐，巡邏發現自小客車怠速違停於路旁，經主動盤查查獲車上2名越南失聯移工，且起獲安非他命等各式毒品，偵訊後依毒品罪嫌、入出國移民法移送偵辦。

▲台南市永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐，盤查可疑車輛，查獲2名越南失聯移工，並起獲安非他命等各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐於3月20日下午3時30分許見１部自小客車怠速違停於路旁，發現駕駛者行徑、眼神可疑，即進而上前盤查時，見駕駛座團嫌及副駕駛座楊嫌眼神閃爍躲避態樣，經警盤查為越南失聯移工，即命楊嫌下車接受盤查，對方手卻插在口袋不願伸出，警見狀命其將可疑物品交出，此時楊嫌卻用力將不明物品丟往路邊鐵皮廢墟內。

▲台南市永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐，盤查可疑車輛，查獲2名越南失聯移工，並起獲安非他命等各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐，盤查可疑車輛，查獲2名越南失聯移工，並起獲安非他命等各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

待支援警到達控制現場後，警方爬入廢墟內尋找楊嫌丟棄之物品，隨後警方於廢墟內草叢發現楊嫌丟棄之安非他命毒品１包，當場立即將團嫌及楊嫌兩人逮捕，並又於自小客車駕駛座油門處再查獲安非他命毒品３包、毒品咖啡包26包，共計查獲安非他命毒品4包（78.01公克）、毒品咖啡包26包（125.84公克），經清理搜查團嫌、楊嫌身上與車上共查扣現金新台幣89000元，警方將兩人帶返調查依毒品危害防制條例及入出國移民法等移送偵辦。

▲台南市永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐，盤查可疑車輛，查獲2名越南失聯移工，並起獲安非他命等各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局副局長劉崇智，21日下午5時親赴永康分局鹽行所代表局長頒發線上破獲重大毒品案，表揚鹽行所員警第一線付出與認真，並感謝為市民維護治安所展現成果，特親臨鹽行所表達慰勉，提振該派出所整體士氣。

由於近期發現與查獲許多零星移工個案涉及吸食、持有毒品，永康分局正積極規劃掃蕩與整頓轄移工群聚處所，防止毒品滲入移工族群，而影響治安與安全，此次員警憑藉查緝經驗因而查獲此個案並將逐步往後溯源清查，以淨化地區。

永康警分局長甘炎民表示，永康轄內工廠多，龐大的外籍移工人口若疏於掌握約制，將成為潛在犯罪因子，如不幸受地區幫派、毒品集團吸收利用，勢必衍生重大治安事件。永康分局持續藉由治安後台大數據過濾篩選目標，針對治安熱點一舉刨除毒品、失聯移工、聚眾滋事等問題，突顯科技執法將使警政工作收事半功倍之效。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
鴻海「平價電動休旅」要來了！　開放預購時間曝
中華郵政調高存款利率　4優惠貸款同步調升
劉真逝世2周年　辛龍晚間發聲
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

203旅砲兵營最硬教召第4天　首度「5公里戰術行軍」曝光

黃偉哲施政滿意度高　「母雞帶小雞」有助於綠議員選情

感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦　捐贈桃園市府復康巴士

屢創佳績! 環保署土壤及地下水污染防治考核　東縣連3年獲績優

台東111年特色旅宿認證開跑　首推健康照護友善旅宿認證

朝聯合國永續指標前進！花蓮獎勵植樹護樹　光復鄉40公頃奪冠

全台唯一「太空風」馬戲特技兒藝節　竹市好好玩

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

203旅砲兵營最硬教召第4天　首度「5公里戰術行軍」曝光

黃偉哲施政滿意度高　「母雞帶小雞」有助於綠議員選情

感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦　捐贈桃園市府復康巴士

屢創佳績! 環保署土壤及地下水污染防治考核　東縣連3年獲績優

台東111年特色旅宿認證開跑　首推健康照護友善旅宿認證

朝聯合國永續指標前進！花蓮獎勵植樹護樹　光復鄉40公頃奪冠

全台唯一「太空風」馬戲特技兒藝節　竹市好好玩

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

上場腦袋不空白　申皓瑋牢記失敗經驗

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

謝金河：讓台灣成為電動巴士練兵的場域　成功率會大很多！

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

地方熱門新聞

台中民宅火警全面燃燒　1人死亡

嘉義喜宴延燒　北港高中全班居隔10天

女子疑癲癇發作休旅車失控撞電箱　

林右昌包場陪高中生看《時代革命》

援烏生來台求學　這大學獲1600萬

五倍券期限倒數　大江母親節促銷3/25開打

潮境智能海洋館5／3正式營運

基隆童話藝術節　5000學生共創裝置藝術

黑溝遭綁拖行　一路哀嚎引人側目

「反質詢」議題藍綠隔空交火　呂家愷痛批卓冠廷不做功課

國道疑不滿警車「剪車」竟尾隨反剪擋車

清明掃墓南消四大隊將出空拍機監控

民進黨議員參選人王宣貿登記參選

提升區公所區級防救災能力

更多熱門

相關新聞

「台灣祭」將登場！恆春警淨化轄區治安

「台灣祭」將登場！恆春警淨化轄區治安

「111年台灣祭」即將登場，恆春警方為維護恆春地區良好治安環境，除期前辦理多項治安措施外，逮獲吳姓男子涉嫌販賣毒品，訊後依毒品危害防制條例送辦，展現淨化轄區治安之決心。

高雄男撞路樹　車內有白色粉末慘了

高雄男撞路樹　車內有白色粉末慘了

狗狗叼回奇怪的球　奴才拆開嚇報警

狗狗叼回奇怪的球　奴才拆開嚇報警

南警攔車查獲毒品逮3男女

南警攔車查獲毒品逮3男女

山東一男子旁聽化學課學製毒 騙老婆研發化妝品索20萬「創業」

山東一男子旁聽化學課學製毒 騙老婆研發化妝品索20萬「創業」

關鍵字：

失聯移工販毒毒品

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面