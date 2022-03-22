永康警線上逮捕越南失聯移工涉嫌販毒　查扣200公克各式毒品

▲台南市永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐，盤查可疑車輛，查獲2名越南失聯移工，並起獲安非他命等各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐，巡邏發現自小客車怠速違停於路旁，經主動盤查查獲車上2名越南失聯移工，且起獲安非他命等各式毒品，偵訊後依毒品罪嫌、入出國移民法移送偵辦。

永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐於3月20日下午3時30分許見１部自小客車怠速違停於路旁，發現駕駛者行徑、眼神可疑，即進而上前盤查時，見駕駛座團嫌及副駕駛座楊嫌眼神閃爍躲避態樣，經警盤查為越南失聯移工，即命楊嫌下車接受盤查，對方手卻插在口袋不願伸出，警見狀命其將可疑物品交出，此時楊嫌卻用力將不明物品丟往路邊鐵皮廢墟內。

待支援警到達控制現場後，警方爬入廢墟內尋找楊嫌丟棄之物品，隨後警方於廢墟內草叢發現楊嫌丟棄之安非他命毒品１包，當場立即將團嫌及楊嫌兩人逮捕，並又於自小客車駕駛座油門處再查獲安非他命毒品３包、毒品咖啡包26包，共計查獲安非他命毒品4包（78.01公克）、毒品咖啡包26包（125.84公克），經清理搜查團嫌、楊嫌身上與車上共查扣現金新台幣89000元，警方將兩人帶返調查依毒品危害防制條例及入出國移民法等移送偵辦。

台南市警局副局長劉崇智，21日下午5時親赴永康分局鹽行所代表局長頒發線上破獲重大毒品案，表揚鹽行所員警第一線付出與認真，並感謝為市民維護治安所展現成果，特親臨鹽行所表達慰勉，提振該派出所整體士氣。

由於近期發現與查獲許多零星移工個案涉及吸食、持有毒品，永康分局正積極規劃掃蕩與整頓轄移工群聚處所，防止毒品滲入移工族群，而影響治安與安全，此次員警憑藉查緝經驗因而查獲此個案並將逐步往後溯源清查，以淨化地區。

永康警分局長甘炎民表示，永康轄內工廠多，龐大的外籍移工人口若疏於掌握約制，將成為潛在犯罪因子，如不幸受地區幫派、毒品集團吸收利用，勢必衍生重大治安事件。永康分局持續藉由治安後台大數據過濾篩選目標，針對治安熱點一舉刨除毒品、失聯移工、聚眾滋事等問題，突顯科技執法將使警政工作收事半功倍之效。