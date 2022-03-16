山東一男子旁聽化學課學製毒　騙老婆研發化妝品索20萬「創業」

▲山東濟南破獲一起家庭製毒作坊，逮補主嫌李姓男子，起出冰毒半成品2公斤。（圖／翻攝齊魯晚報）

記者魏有德／綜合報導

山東濟南一名40歲的李姓男子，時常在家想著一夜暴富，不禁把歪腦筋動到「毒品」上。由於他對化學公式的基本知識不足，還刻意到大學化學課旁聽，同時，他還跟妻子佯稱要研發化妝品，讓妻子將家中僅剩的5萬元人民幣（約20萬元新台幣）給他用以製毒。最終，警方專案組破門逮人，查獲冰毒半成品2公斤，李男也對其犯行供認不誨。

▲李男將租屋處改造成小型製毒工坊。（圖／翻攝齊魯晚報）

《齊魯晚報》報導，濟南市公安局禁毒支隊會同歷城分局等部門，經過三個多月的跟蹤偵查，在市區一出租屋內成功搗毀一處製造冰毒窩點，抓獲製毒嫌疑人李某，繳獲冰毒半成品2公斤，製毒原料600餘公斤，反應釜等製毒設備等。

據了解，李男在在網上發現，製造冰毒成本不高，時間短、來錢快，於是他開始從網上學習製毒知識、方法及步驟。經過一段時間的摸索，李男認為自己基礎知識太差，為盡快學習相關知識，他花錢在濟南一所大學旁聽，有系統的學習化學專業知識。

▲租屋處內擺放的製毒原料。（圖／翻攝齊魯晚報）

不僅如此，李男選定濟南東部某小區的一處民宅，由於租房建實驗室需要成本，他便向妻子謊稱自己在研發化妝品，希望妻子支持他創業。妻子起初不同意，但她受不了李男的苦苦哀求，最終還是將家裡僅有的五萬多元（人民幣）給了李男「創業」。

受新冠肺炎疫情影響，大陸境外毒品管道運送困難，境內便出現「小作坊」式的製毒工廠，藉此賺取暴利。大陸各地警方針對此一現象加強查緝，專案組偵查發現李男有製成毒品冰毒的重大嫌疑，於是果斷出擊，一舉摧毀李男租屋處內的製毒工場，並將李男逮捕歸案。