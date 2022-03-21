高雄男撞路樹車內有白色粉末　嗆警「驗不出，請吃飯」慘了

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名許姓男子（40歲）日前開車自撞路樹，一度受困車內，警、消將他救出後，發現他的車子腳踏墊有幾包白色粉末，許男一面辯解，一面嗆說「那不是啦！如果驗不出，你要請我吃飯」，經檢驗確認白色粉末就是海洛因及安非他命毒品，當場打臉。

▲許男開車自撞路樹後，遭警方搜出數包白色粉毒品，還嗆警「驗不出，請吃飯」。（圖／記者吳世龍翻攝）

小港分局大林派出所員警19日下午5時許接獲報案，指出小港區鳳鳴路近中林路口處發生一起自小客自撞路樹的交通事故，一名男性駕駛受困車內，警方和消防救護員同步抵達，隨後合力將許姓男子救出，所幸僅受輕傷而已。

這時眼尖的員警發現許男神情恍惚、言詞表達閃爍不定，直覺可疑，進一步盤查後，發現他車內副駕座踏墊下，藏有數包白色粉末，懷疑就是毒品，但許男否認，接著又在他的包包內搜出數包毒品，立刻對他說「你發了，這是安啦（安非他命）」。

許男見毒品被搜出，竟還跟員警嗆說「那不是啦，如果驗不出，你要請我吃飯」。讓處理的員警直搖頭，立刻將他帶回查辦。經檢驗確認後，驗出毒品海洛因3.97公克，及安非他命0.49公克，訊後依違反毒品危害防制條例罪將許男移送法辦。

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