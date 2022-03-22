民調指民眾對菸防法修正有疑慮　衛環召委林為洲：將開至少2場公聽會

▲衛環委員會召委林為洲表示，許多民眾對於電子煙及加熱菸「一禁一開」政策深表疑慮。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

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記者錢雅慧／綜合報導

頗具爭議的菸害防制法修正草案將送交衛環委員會審查，據媒體最新民調發現，最受外界矚目的「禁止電子煙、開放加熱菸」草案內容，近七成民眾表達反對，也有逾五成五反對禁止細支菸，顯示不少民眾對此修法仍存有疑慮。衛環委員會召委林為洲也指出，黨團立場堅持「雙禁」電子煙與加熱菸，對於禁止細支菸是否有利保護青少年健康也存疑，未來將召開至少兩場公聽會，聆聽各界意見，並呼籲行政院應提出有說服力的論述及證據，不應強行通過目前版本。

▲衛環委員會委林為洲。（圖／資料照）

對「一禁一開」存疑 林為洲引用民調指「近七成民眾反對」

本次行政院所提出的菸害防制法修正草案，已於3月1日經立法院一讀通過，草案將全面禁止電子煙、但開放加熱菸，對此「一禁一開」政策，不少民間團體強烈表達反對政府開放加熱菸的態度，顯示多數民意並不滿意此修法方向。林為洲引用最新媒體民調表示，近七成民眾表達非常反對或反對，顯示多數民眾認為此修法方向應有檢討空間。

林為洲說明，黨團對於部份加重相關限制的修法內容表示贊同且尊重，例如：提高購滿菸年齡20歲、加重吸菸罰則及加大警示圖文等，並認為應加強購買者身分查核，但對於電子煙及加熱菸「一禁一開」政策深表疑慮，並認為加熱菸是新型菸品，其酷炫造型容易吸引青少年抽菸，對於健康影響也尚無明確科學證據，而政府應要證明加熱菸比一般紙菸傷害更小，也不會吸引更多人吸食，才是討論開放時機，現在貿然開放有違民意。

逾5成5民眾反對禁細支菸 林為州：將開公聽會彙集各界意見

此外，草案也以「容易吸引青少年、誘使青少年尼古丁成癮」等理由，欲禁止販售內容物淨重低於15公克以下的輕量包裝菸品，形同將禁止細支菸販售。據媒體最新民調結果顯示，超過五成五民眾表達非常反對或反對，認為此政策恐導致使用者被迫攝取更多有害物質，反而加深對健康的危害。

另一方面，本次草案也將祭出加味菸禁令，即菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷等添加物。依民調結果顯示，近五成民眾表達支持，顯示近半數民眾認同加味菸會降低初吸者嘗試第一口菸的菸嗆味，也是吸引青少年開始吸菸的入門磚，故應修法全面禁止加味菸。

林為洲補充，防範青少年抽菸的問題應受重視，而禁止細支菸是否有利保護青少年健康仍待釐清，但卻會導致使用者吸入更多有害物質，對健康危害更大；至於加味菸則有高度適口性，將誘使青少年嘗試，因此他也認為應該禁止加味菸。

林為洲表示，院方會推出此版草案就是希望能通過，目前雖訂定於3月23日排案討論，但有鑑於媒體民調顯示多數民眾並不支持政策方向，後續將召開至少2場公聽會，開放各黨團邀請專家闡述意見及協商，再進行逐條審查，林為洲強調「院方應針對民眾有疑慮的部分提出有說服力的論述及證據，不應強行通過目前版本」。

▲衛環委員會委賴惠員（圖／資料照）



此外，衛環委員會召委賴惠員日前也公開表示，加熱菸與電子煙「一開一禁」在社會上已經爭論已久，同意舉辦公聽會，以凝聚社會共識，盼對新興菸品能制訂明確規範。先前ETtoday民調雲也曾針對新式菸品議題做過民調，多數民眾對於新式菸品的危害感到擔憂，且有許多民眾反對「一禁一開」。





▲新式菸品。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

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