勿上當！電子菸商規避稽查手法曝光　輸入、販賣最高罰10萬

▲電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊蕓／新北報導

電子煙在國內並非合法商品，為守護民眾免於電子煙危害，「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」已於110年8月6日生效，明訂未滿18歲者不得使用或持有電子煙及加熱式菸具；違規供應者，最高處5萬元罰鍰；未取得藥品許可證或醫療器材許可證之電子煙、加熱式菸具及其零組件，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助，違者最高處10萬元罰鍰，最重可勒令停工、停業。禁菸場所亦全面禁止吸用或啟動電子煙及加熱式菸具，違者最高處1萬元罰鍰。

新北衛生局長陳潤秋表示，為能有效阻斷青少年取得菸(煙)品之管道，並遏止商家違規販菸(煙)行為，本市加強稽查電子煙專賣店、網路賣家及供菸(煙)者，自治條例生效日起至110年11月底止，共計稽查117件，裁罰15件。

陳潤秋表示，近來電子煙商行銷創意無奇不有，利用文字誤導影像，來混淆青少年的認知，甚至自創新名詞，利用「煙彈」取代電子煙字眼，以「發光糖果」、「電動牙刷」代稱電子煙主機，「水果糖」代表煙彈，「霧化口服液」代表煙油，企圖規避政府稽查。衛生局提醒，只要查獲有違法事實，皆可依法開罰，家長也要注意學童網購之商品及同儕間的相處情形，共同保護兒童及青少年免於電子煙之危害。

新北市衛生局陳欣蓉科長提醒，不論使用任何形式菸品都會危害個人及周遭人的健康，有吸菸的民眾為自己、為健康、為周遭愛您的人趕緊戒菸，還給家人一個無菸害的環境，共同營造無菸家庭，保護寶貝遠離菸害。現在就加入戒菸行列，請立即撥打免付費戒菸專線0800-63-63-63，一起守護家人的健康。