拍板《菸防法》草案　蘇貞昌：保護兒少健康權、維護國人健康

記者陳家祥／台北報導

延宕多時的《菸害防制法》修正草案，13日上午於行政院會中通過。此次修法除了菸防法外，菸酒稅法也配合修正，院長蘇貞昌表示，這2個法案對於保護兒少健康權、維護國人健康都有其必要性及重要性，本案送請立法院審議後，請衛福部積極與朝野各黨團溝通早日完成修法。

此次《菸害防制法》修正草案的修正要點，包括菸品健康捐的利捐金額與課徵方式調整、提高禁止吸菸年齡及購菸年齡至20歲，同時也重新定義菸品、新增「類菸品」項目，並且嚴禁販售「電子煙、加味菸」。

院會結束後，由發言人羅秉成召開記者會轉述院會內容。蘇貞昌在會中表示，菸類產品對國民健康影響極大，電子菸及加熱煙等新興產品出現，極易吸引民眾因好奇接觸使用進而成癮，尤其青少年最為嚴重。

蘇貞昌說，本次煙害防制法的修正，主要強化電子菸、加熱煙等新興產品的管制法源，包括全面禁止電子菸在內等類煙品，也禁止加味煙，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共產所禁菸並加重罰則等，同時也就符合煙品定義之新類型的菸草產品，如加熱煙等加以規範。

另外，菸酒稅法也配合煙害防制法此次的修正，明訂其他煙品應徵的健康福利捐，劑量單位採從高課稅原則。

蘇貞昌表示，這2個法案對於保護兒少健康權、維護國人健康都有其必要性及重要性，本案送請立法院審議後，請衛福部積極與朝野各黨團溝通早日完成修法。

▲《菸防法》修正後，將嚴格禁止電子菸、加味菸等產品的販售。（圖／記者張君豪翻攝）

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