「穿性感戰服約會」無預警見家長！男友急解釋1句...她糗爆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前和男友還在曖昧階段時，就有約出去玩，怎料某回她穿戰服赴約，後來竟無預警見到家長，讓她不由得擔心「會被歸類成玩咖」，而男生事後跟媽媽的說詞，更讓她想糗到想鑽進洞裡。

「第一次見家長穿了情趣服？」女網友在Dcard娓娓道來，跟現任還在曖昧的時候，曾搭火車到他家鄉約會，畢竟當時兩人關係還沒確定，總是要來點小心機，於是她穿了短版針織上衣、短裙加長靴赴約。

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她接著苦笑表示，「小菜雞如我，怎麼也沒想到約會結束後，男友會說要回家拿東西，雖然這身衣服不適合見長輩，但想到坐在車上不下車更沒禮貌，也只好硬著頭皮上了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

當時，原po有禮貌地打招呼，大人問話也都努力回答，「但那身穿著實在難以說服男友爸媽我是乖寶寶，他們很怕我是玩咖，所以男友之後有找時間解釋當天的事。」

怎料，男友竟跟他母親說，那件是「戰服」，正當女網友為此衝擊時，又接著聽到男友媽的反應，「戰服？戰服不是床上穿的嗎？」這番話讓她瞬間哭笑不得，覺得根本是典型的越描越黑。

對此，網友們不禁笑回，「我的天！隔著屏幕都感覺到了妳的崩潰」、「媽媽這不是很懂嗎」、「好事一樁，媽媽也是內行人，很快會熟起來的」、「往好處想，至少男友媽思想開放」、「對不起，請容我大笑三分鐘」、「都是明白人」。

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