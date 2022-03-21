2年狂劈7女！她2神圖鎚出「驚人時間管理」　萬人朝聖：求開課

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前震驚發現，交往1年男友根本「時間管理大師」，不僅腳踏多條船，還編織各種謊言遊走在妹子間，於是她召集受害者們對質，更「做圖表」神反擊，讓大票網友讚嘆不已，紛紛跪求開課教學。

這名才女日前陰錯陽差之下，看到有位女生將被渣男傷害的遭遇，放上IG的精選動態，後來鼓起勇氣詢問對方，才扯出男友周旋多女的殘酷事實，她在Dcard曬出自製的兩張精美圖表，幽默直呼「要劈腿切記不要選設計系女友，不然就會被做成甘特圖唷！」

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從該男「養魚池」的時間線來看，2020年1月到今年1月，就牽扯7女，其中有3人是確定伴侶關係，剩下4位則是極度曖昧，無確定關係，而原po和該男是交往1年多，是裡面最久的一個。

▲真的是時間管理大師。（圖／原po授權引用，點圖放大）

而另一個「關係圖」更是錯綜複雜，包括男方與原po曖昧時，也放線C小姐，甚至在兩人交往後，仍不願與對方斷聯，只要和原po一吵架就去找C或其他女生。

至於A女友，原po感嘆表示，是與男生交往10年的功德主，「男方兩邊欺騙，一邊說已與A女分手，另一邊又說沒有和我曖昧，甚至跟我交往期間，也周旋在我們倆之間，還汙衊女方對他糾纏不清。」

另外，E小姐的遭遇也是蠻慘，男生前面欺騙她說，已與原po分手，並親口說出對她就是「女友規格待遇」，只是仍陷在情傷中，無法給出承諾；沒想到，後來男生透過E女，認識了她的七年好友F小姐，經比較覺得F女更優，就翻臉不認人狠甩了E女。

最後，原po強調，「上面都還只是主線劇情，還有好多支線沒有提到，我真的佩服有人可以這樣過生活！現在我也把經歷放在精選動態，希望周圍的朋友小心，不要被抓交替。」

▲光主線的關係就很複雜了。（圖／原po授權引用，點圖放大）

渣男行徑讓眾人嘆為觀止，而原po條理清晰的敘事，神反擊的圖表更被網友讚爆，紛紛直呼「我看妳是偵探系吧」、「真，時間管理大師，一家團圓編導麻煩來看這篇文，你們需要新鮮的題材」、「借我存起來下次做報告可以參考（鬧」、「你在做渣男的專題研究嗎」、「好清楚，感覺報告100分，可以更清楚的公審嗎？想知道避開這種男的」、「各大公司都缺妳這個人才」、「我覺得原PO很適合當刑警耶，人事時地物的線索清清楚楚，一下就破案了」、「一眼就明瞭的懶人包」、「我以後要怎麼面對甘特圖」。

另外，還有不少人留言求教學，「這個整理能力太強大，甘特圖好好看喔超想學」、「想問這個圖使用的工具是什麼！覺得畫面很乾淨」、「比我通識課PPT做得還要好」、「那個圖要怎麼做」。事後，原po也透露，自己是有Adobe Illustrator （AI）和PPT製作的。

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