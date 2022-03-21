　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2年狂劈7女！她2神圖鎚出「驚人時間管理」　萬人朝聖：求開課

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前震驚發現，交往1年男友根本「時間管理大師」，不僅腳踏多條船，還編織各種謊言遊走在妹子間，於是她召集受害者們對質，更「做圖表」神反擊，讓大票網友讚嘆不已，紛紛跪求開課教學。

這名才女日前陰錯陽差之下，看到有位女生將被渣男傷害的遭遇，放上IG的精選動態，後來鼓起勇氣詢問對方，才扯出男友周旋多女的殘酷事實，她在Dcard曬出自製的兩張精美圖表，幽默直呼「要劈腿切記不要選設計系女友，不然就會被做成甘特圖唷！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從該男「養魚池」的時間線來看，2020年1月到今年1月，就牽扯7女，其中有3人是確定伴侶關係，剩下4位則是極度曖昧，無確定關係，而原po和該男是交往1年多，是裡面最久的一個。

▲真的是時間管理大師。（圖／原po授權引用）

▲真的是時間管理大師。（圖／原po授權引用，點圖放大

而另一個「關係圖」更是錯綜複雜，包括男方與原po曖昧時，也放線C小姐，甚至在兩人交往後，仍不願與對方斷聯，只要和原po一吵架就去找C或其他女生。

至於A女友，原po感嘆表示，是與男生交往10年的功德主，「男方兩邊欺騙，一邊說已與A女分手，另一邊又說沒有和我曖昧，甚至跟我交往期間，也周旋在我們倆之間，還汙衊女方對他糾纏不清。」

另外，E小姐的遭遇也是蠻慘，男生前面欺騙她說，已與原po分手，並親口說出對她就是「女友規格待遇」，只是仍陷在情傷中，無法給出承諾；沒想到，後來男生透過E女，認識了她的七年好友F小姐，經比較覺得F女更優，就翻臉不認人狠甩了E女。

最後，原po強調，「上面都還只是主線劇情，還有好多支線沒有提到，我真的佩服有人可以這樣過生活！現在我也把經歷放在精選動態，希望周圍的朋友小心，不要被抓交替。」

▲真的是時間管理大師。（圖／原po授權引用）

▲光主線的關係就很複雜了。（圖／原po授權引用，點圖放大

渣男行徑讓眾人嘆為觀止，而原po條理清晰的敘事，神反擊的圖表更被網友讚爆，紛紛直呼「我看妳是偵探系吧」、「真，時間管理大師，一家團圓編導麻煩來看這篇文，你們需要新鮮的題材」、「借我存起來下次做報告可以參考（鬧」、「你在做渣男的專題研究嗎」、「好清楚，感覺報告100分，可以更清楚的公審嗎？想知道避開這種男的」、「各大公司都缺妳這個人才」、「我覺得原PO很適合當刑警耶，人事時地物的線索清清楚楚，一下就破案了」、「一眼就明瞭的懶人包」、「我以後要怎麼面對甘特圖」。

另外，還有不少人留言求教學，「這個整理能力太強大，甘特圖好好看喔超想學」、「想問這個圖使用的工具是什麼！覺得畫面很乾淨」、「比我通識課PPT做得還要好」、「那個圖要怎麼做」。事後，原po也透露，自己是有Adobe Illustrator （AI）和PPT製作的。

►媳想留停育兒！她PO懺悔文「差點變巫婆」　網淚讚爆：婆婆都該看

►收到AirPods Pro！她白色情人節「回請一餐」被分手　男：我不傻

►看醫生才400！日男哭「住台灣真幸福」　揭殘酷對比：只能忍耐

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

睡前儀式感不能少！5個「香氛沐浴單品」，讓你放鬆好入眠

快訊／瑞芳軟絲公園3人浮潛1人未上岸　警消海巡急搜

湖人跌到西區第10　昔禁區名將：詹皇該離隊去太陽或費城

女子疑癲癇突然發作　BMW休旅車失控撞上小客車及電箱　

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

生活熱門新聞

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

嘉義確診夫妻遊屏東足跡曝　墾丁凱薩、萬巒海鴻

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

上班族最愛的網紅TOP 20

星巴克「買1送1縮水了」？內行2字解答

高雄限定？「這張紙」曝南北差異　台北人：沒看過

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

「穿戰服約會」無預警見家長！男友急解釋...她糗爆了

今天春分！6大禁忌別犯　深夜記得「做1件事」旺整年

一定見過「鞥」！果粉笑曝1動作秒讀出來

機上有台人？台灣分公司：待總部回應

少棒盃突現龍捲風　師生驚喊：上二壘了

更多熱門

相關新聞

雷／《華燈》「1謎底」沒解開：到底是什麼

雷／《華燈》「1謎底」沒解開：到底是什麼

《華燈初上》第3季總算在18日登場，許多粉絲一次飆完8集，也紛紛在各大社群平台分享心得。除了推理、感情線之外，不少人也覺得羅雨儂（林心如 飾）、吳子維（劉敬 飾）的母子情相當感人，只是看完最後一集，許多網友卻發現竟有「1個謎底」沒解開，話題引發討論。

他患「性夢遊」熟睡中硬上女友　醒來全忘光

他患「性夢遊」熟睡中硬上女友　醒來全忘光

親搖200下沒了！迷客夏神飲變機器搖他驚呆

親搖200下沒了！迷客夏神飲變機器搖他驚呆

3男約看夜景！妹子「夢到亡父嘴爆」無奈笑

3男約看夜景！妹子「夢到亡父嘴爆」無奈笑

入職新公司！準實習生「被要求交1物」　老鳥毛炸

入職新公司！準實習生「被要求交1物」　老鳥毛炸

關鍵字：

劈腿渣男甘特圖女友抓猴關係圖Dcard

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面