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外送員等不到人「打翻餐點」湯汁流滿地！　他見殘局：根本故意的

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社(官方粉專專屬)）

▲外送員把餐點倒在水溝蓋上。（圖／翻攝自FB爆料公社(官方粉專專屬)）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前使用外送的預訂功能，設定9時45分送餐，沒想到外送員提早15分鐘送到，但他不在家無法取餐，15分鐘過後他接到客服的電話，表示外送員在途中打翻餐點，詢問他要不要請餐廳重做，他聽完後氣炸，「派這外送員來我家前面清潔！」貼文一出，網友們認為，指定時間本來就很難1分不差準時送達。

原PO在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文，外送員提早15分鐘到，打電話請他下樓取餐，他回應「我不是設定9點45分取餐嗎？我現在沒辦法取餐，我不在家」，外送員便掛了電話。接著他就接到客服電話，表示外送員在送餐途中打翻餐點了，訊問是否要重新製作一份。

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他氣炸直呼「是外送員故意打翻的吧！」並要求客服請該名外送員到家門口清理，「這是外送員惡意的做法，只為了不願意等幾分鐘我去取餐」，如果外送員不想等可以直接說，或是取消訂單，而不是把餐點翻倒在家門口的水溝蓋上。

貼文一出，網友們表示預定時間本來就不會很準時，「只有我覺得，預約送餐時間前後15分送到，都算合理時間嗎？」「大體火化都可能誤點，送個餐要人家準時到達要多為難」、「不管哪家外送平台，我預訂的時間，沒有一次是準時到，有時提早半小時以上，有時晚半小時以上，預訂功能完全是屁」。

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲有外送員解釋，接單時不會知道是預約單還是一般單。（圖／記者周宸亘攝）

底下就有外送員跳出來解釋，「熊貓的外送員APP上不會備註此單為預約單，所以到客人樓下電聯由客人告知才會知道，我等客人過最久50分鐘」、「預定單就是這麼智障，因為外送員取餐前，根本不知道那是預定」。

另外，不少網友指責「外送員打翻餐點」的舉動，「如果做不到就不要接單，這樣弄髒環境，很扯」、「我比較會介意的點反而是打翻東西在我門口這件事欸，還要清理，好麻煩啊」、「那麼剛好打翻在自家門口的排水溝蓋上，這故意的可能性非常高，浪費食物而且挑釁意味非常濃厚」。

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