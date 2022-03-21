安全島見「整齊排列石陣」用途為何？　網狂歪樓：哈利波特港口鑰

▲安全島上的「石陣」。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

記者黃品臻／綜合報導

坐車經過路旁的安全島時，除了花花草草，還有注意過其他東西嗎？有網友拍下安全島上看似為某種儀式而存在的「石陣」，疑惑它的用途是什麼，而貼文也釣出內行人解答。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見照片中一塊石製正方體上，刻著高雄市和一串編號，奇怪的是，在正方體旁的4個方位，都各有一塊石頭立在土裡，摸不著頭腦的「石陣」讓原PO相當疑惑，詢問網友們「安全島上面這個是什麼作用？儀式感？」

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▲原PO不解，安全島上「石陣」用途是什麼。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

貼文一出，網友們各個發揮想像力留言表示，「小型巨石陣」、「傳送點，高雄《=》台北直接傳送，還有其他地方也可以傳，咒語要念對就好」、「寶可夢道館啊」、「第五元素啊」、「打開領域的地方」、「高雄市長官印」、「地標啦」、「時空機，可以去到過去或未來」、「封印之術」、「港口鑰啊」。

該篇貼文也被轉發至爆料公社，有內行人看到「石陣」後提出解答，「測量水準點，用四顆石頭在周圍固定的目的，是避免測點遭撞擊或其他可能的破壞…保護測點」、「應該是都市計畫樁吧，用來當測量的控制點」、「水準點，學測量的都會用到」。