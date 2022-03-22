母女吃780元牛排「切11片」上桌傻眼了！店員妹還回：盤子比較貴

▲母女上餐廳吃780元牛排，結果超傻眼！（圖／翻攝當事店家）



網搜小組／許力方報導

你願意買單這樣的牛排嗎？有美女客人發文爆料，日前在三重一間義大利餐廳用餐，點了一份要價780元的牛排，上菜時讓她當場傻眼，一塊牛排被切成11小片，隨意地擺盤，賣相和口味都讓她覺得很離譜，一問之下，店員竟還堅持餐點沒問題，這道菜「盤子比較貴」，照片也引發熱烈討論。

美女客人20日和媽媽前往三重一間連鎖義大利餐廳用餐，和隔壁同時點餐，結果她們等一客全熟牛排，等到隔壁都吃飽走了，還沒上菜；後來這一份780元加上一成服務費共858元的炭烤牛排終於料理完成，端上桌時，她一見牛排被切成11小薄片，全部鋪在白色的盤子上，沾到許多咖啡色的汁液，也沒有其他擺盤，讓她超級傻眼，「就給我這樣端出來了，夜市牛排100元擺盤都還比它有誠意」，且吃進嘴裡的炭烤味也重到很離譜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼780元牛排切11片端上桌！店員回：盤子比較貴。（圖／翻攝爆料公社）



母女倆訝異之餘，立刻反應2次「你們擺盤怎麼會這樣？看起來好像有點髒」，可愛的店員妹妹卻回覆，堅持完全沒有問題，因為是盤子一起進去烤，是正常的SOP流程，且「這樣的盤子成本還比較高」，可以去跟公司反映，溝通過程平和、對方態度也沒有不好，但仍讓她滿頭問號，「成本高是重點嗎？是盤子會送我，還是把我當盤子？」反倒認為東西端出來要人吃的舒服才是重要的，於是她拍下照片公布在「爆料公社」，詢問網友「如果放這張有人想點嗎？」

網友驚呼連連「這盤看了令人火大，可以感受到店家的不用心」、「這種價位的牛排搞出這髒髒的擺盤真令人反胃」、「正常不是都會裝飾一下嗎？」、「是這樣的話 以後謝絕光顧」、「Ｘ認真？這780？」、「不論味道。外表真難看，盤子好髒」、「盤子沒有洗嗎」，開玩笑說「這跟我們中秋節烤肉吃第二輪，甚至第三輪的擺盤一樣」、「這別人吃剩的吧」、「不看文章會以為中秋節快到了」，覺得她真的被當盤子，如果遇到一定會客訴，「相較之下夜市的比較值得吃。」

當事人指出，隔天餐廳也針對她的文章回覆，很感謝大家的指教，會好好做教育訓練跟餐點調整。集團也發布聲明稱，該餐點料理的SOP為：將牛排炭烤至五分熟，切片後放上烤熱的瓷盤加入奶油，並於桌邊利用瓷盤溫度將牛排調整至賓客喜好熟度，配菜另外盛裝。文章中照片是奶油遇熱產生烤紋，而非清潔不乾淨，廚師為了確保牛排達到全熟，切片後在炭烤檯直接加熱，造成美觀上的爭議，對於餐點呈現不夠美觀很抱歉，很感謝支持者給予評價與建議。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完