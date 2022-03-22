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社會 社會焦點 保障人權

熄火牽車走斑馬線迴轉　算不算闖紅燈？法院撤罰原因曝

▲紅綠燈,闖紅燈,紅燈,交通號誌。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲1名司姓男子因為不服「熄火牽引機車穿越馬路」算闖紅燈，提起行政訴訟希望撤銷罰單。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／新北報導

一名司姓男子日前騎著機車行經新北市永和區一處路口時遇到紅燈，因為不想停等就下車關掉機車引擎，用牽引的方式越過停止線後迴轉至對向車道，再上車發動並欲駛離，過程全都被在路口執勤的員警目睹，直接上前攔停並開立1800元闖紅燈罰單，司男認為他以「人力」推動機車不屬於法規規定的「駕駛」行為，而提起行政訴訟，新北地院審後認為合理，判決原處分撤銷。

去年9月24日晚間，司男騎著機車行徑新北永和成功路一段往得和路方向，於成功路一段106巷口號誌轉為紅燈時，下車關閉引擎，再牽引越過停止線沿斑馬線迴轉至對向車道後，騎上機車欲離開，全程都被路口執勤員警目擊後加以攔查，當場開出1800元的闖紅燈罰單，並記違規點數3點，司男不服提起行政訴訟。

司男主張，警方開罰的說法有一關鍵點在於「機車完全熄火下，用人力推動機車，是屬於一般民眾步行過馬路行為，還是屬於駕駛行為？」且人力推動機車，動作一般行人步行還緩慢，當時人潮也不多，不會造成行人安全及影響交通。 司男加碼提出「如仍認定人力推動機車屬於駕駛行為，那所有停在行人道停車格的機車，都會變成駕駛機車於行人道上，都會類推認定違規」，以此希望免罰。

雙方爭論點在於「行為人於面對紅燈時，將機車引擎關閉，用下車牽引的方式通過停止線而迴轉至對向車道，再上車發引擎行駛，是否構成原處分所指『駕車』行經有燈號管制之路口闖紅燈」。

法院在檢視相關法規條文後，認為司男牽引機車移動過程中動力來源非來自機車引擎，而是來自人力，故不構成「駕駛」一詞所指稱的意義；牽引機車移動屬於「行人」或「鴐駛人」在開罰定義中不同，視同矛盾而不可採。

新北地院詳細討論後，認為若把人力牽動機車也算入駕駛行為，那所有關閉引擎就移動機車的狀況都算「無照駕駛」，本案件雖屬「投機」，但並非於「駕駛」過程中發生，於是不應依道路交通管理處罰條例規定裁罰，允許撤銷罰單。

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