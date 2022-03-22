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快訊／絕命右轉彎再現！台南水泥預拌車撞機車　騎士倒地慘亡

▲台南市永康區永榮二街與永華路口，發生死亡交通事故，一部水泥預拌車要右轉時，與1部直行機車發生車禍，造成黃姓機車騎士送醫傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區永榮二街與永華路口，發生死亡交通事故，一部水泥預拌車要右轉時，與1部直行機車發生車禍，造成黃姓機車騎士送醫傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區於3月21日上午11時49分許，在永康區永榮二街與永華路口，發生死亡交通事故，一部水泥預拌車要右轉時，與1部直行機車發生車禍，造成機車騎士人車倒地，送醫急救傷重不治死亡，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

警方指出，50歲董姓男子駕駛水泥預拌車沿永華路一般車道，由北向南行駛，至永榮二街右轉，適遇76歲黃姓男子騎乘機車，沿永華路機車優先道，北往南直行，兩車於路口發生碰撞後肇事，水泥預拌車駕駛無飲酒情事，騎乘重機車駕駛送醫傷重不治，兩車詳細肇事原因尚待調查釐清中。警方指出死亡交通事故，造成許多家庭的破碎，永康分局深感遺憾，並提醒大型車業者應遵守道路相關法令規定，並依核定路線、時段行駛，轉彎處減速慢行，減少事故發生。

▲台南市永康區永榮二街與永華路口，發生死亡交通事故，一部水泥預拌車要右轉時，與1部直行機車發生車禍，造成黃姓機車騎士送醫傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長葉敏旭説，對於大型車交通違規，分局全力加強取締，統計今年度取締全般違規成效，共計取締243件，較2021年同期138件，增加105件，防制成效部分，大型車肇事今年發生5件、造成6人受傷，較2021年同期減少7件、7人受傷，再較2020年同期減少4件、減少2人死亡、減少1人受傷，永康分局以精準執法，確保用路人守法習慣，保障人車路權，確保民眾生命財產安全。

永康分局分局長甘炎民呼籲，大型車車體構造龐大，行駛時會產生強大推吸氣流，將鄰近的人、車吸入，影響騎車者及行人的穩定；另大型車的駕駛座位高，駕駛人視野易受車體阻擋，視野死角比一般車輛多，再加上大型車車身越長、轉向角度越大，所形成的內輪差就越大，所以切勿從轉彎的大型車內側跟車，大型車轉彎時、行經路口應減速慢行，機車、自行車不與大型車併行，行人不貼近大型車前方過馬路，盡量遠離大型車，並保持安全距離，避免憾事發生。

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