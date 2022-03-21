獨／副駕女「抓癢被罰3000」　男友無奈「不敢幫抓癢」原因曝

記者黃宥寧／綜合報導

身高150.8公分女網友，懊惱在《Dcard》上表示，日前搭乘男友駕駛的車，行經國道時，被開了一張「未依規定繫安全帶」3000元罰單，但當下她是因背癢，才把安全帶拉下抓癢，沒想到竟被開單，她認為執法過當，也已透過網路申訴。對此，駕駛男友接受《東森新媒體ETtoday》專訪，曝露心中無奈。

29歲的黃姓男友受訪還原當時「抓癢狀況」解釋，基於人的基本人權，抓個癢並不是多大的問題，但女友左手因為有慣性脫臼舊疾，加上安全帶已經調到最低位置，當下他正在開車，不可能邊開車邊幫女友抓，因為在警察觀念來說，或許這樣就是「危險駕駛了」，被開罰會更慘。

「難道我要因為怕被酒駕撞到就不出門上班嗎？」他無奈表示，人從出生到老死的這段時間內，都是伴隨著大大小小的風險，台灣酒駕違停那麼多，更不會因為吃飯可能會被噎死就都不吃飯。

第一次被開這種單的他，與女朋友都感到無奈，車子是向朋友借的，雖然目前已經上網申訴了，但跑完流程可能也是2個禮拜的事，甚至可能更久。

《東森新媒體ETtoday》記者也問他，如果罰單無法撤銷，會跟女朋友一人出一半繳掉嗎？他則低調表示到時候會再看看狀況。

貼文後引起其他網友熱議，「太扯，坐等更新，希望能撤銷」、「這年頭連抓癢都不行是不是？」國道公路警察局也做出回應：「的確有這張罰單，肩部安全帶位置雖可依個人調整，惟應置於手臂上端以上，該位民眾將手往後伸的動作，如突然發生狀況緊急煞車，除了減少保護效果，也可能因此受傷，而過去行政法院亦有多起判例支持這樣的見解；秉於民眾安全為最高考量，仍將嚴格執法，以保護國道用路人安全。」