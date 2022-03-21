沒見過3歲姪女！嫂每年傳帳號「爽討紅包」　小姑哭：根本陋習

▲嫂子主動傳訊息討紅包。示意圖，與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近收到娘家二嫂的訊息，要她匯「姪女的壓歲錢」；但重點是，她連3歲姪女的面都不曾見過，卻每年被討紅包，雖然最後都有乖乖匯錢，但心裡很不是滋味。

女網友在「靠北婆婆2.0」娓娓道來，「我是媳，也是菇，最近發生了一件事，就是我娘家二嫂傳了帳號，叫我匯姪女的紅包......。」

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原po直言，姪女出生到現在三年，還沒回過娘家，所以她連長相都沒看過，「小孩第一年說太小不能帶，後兩年說疫情，但疫情最嚴重的時候，他們卻帶小孩去台北3天2夜，平時也沒交流，頭兩年礙於二哥面子，我勉強匯了600元，然後今年我就沒匯了，結果春節都過去1個多月，她傳給我要紅包錢，我該匯嗎？」

女網友也解釋，之所以才匯600元，是因為知道嫂子不會用在孩子身上，「我想等孩子上小學五年級，再將過去沒給的金額補上。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

轉回到媳婦身分，原po更無奈了，「婆婆叫我包給小叔孩子，但小叔的老婆也就是我妯娌，平常互動冷淡，很愛比較，對我說話不是酸就是酸，我不想包可以嗎？況且我老公已經有包了。」

更氣的是，她兩寶現在一個8歲、一個10歲，從沒收過小叔的紅包，妯娌嫁來5年也沒給過，「現在反而要我們給她小孩包滿月禮？」

最後，她也直呼，「我真覺得紅包是陋習，強制要人給，不給還不行，平常感情不好，甚至很陌生，過年就要給他們紅包，真的煩，我想用200塊應付小叔的孩子，但妯娌這個人讓我連10塊錢都不想給。」

對此，網友們紛紛表示，「妳說的這兩家人我都不會包，還是第一次聽自己傳帳號叫人包紅包」、「如果沒給妳的小孩，其實不用包給她們，直接給帳號讓妳匯這種看了很好笑，她以為她在乞討嗎」、「我娘家太后為了紅包裡的金額，在那演不孝順戲，現在的我一聽到過年、紅包就恐懼」、「不用吧！我親戚這輩的彼此說好了不包」、「請問他們的臉皮是不是水泥牆」。

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