同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

▲原PO發現同事都會直接說住在新北哪一區。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

自我介紹時，會說自己是板橋人還是新北人呢？一名網友表示，公司裡有不少住在板橋的同事，自我介紹時都會說「我住板橋」，卻不是說「我住新北」，他因此感到疑惑，外縣市的人都會說「我住XX縣市」，只有板橋人直接報區域，不是報縣市。貼文一出，釣出北部人解惑，只有到外縣市才會說自己是新北人。

原PO在PTT發文，遇到好幾個住在板橋的同事，自報家門時一定是說「我住板橋」，不會說「我住新北」，沒有一個人例外；而住在台北市的人，有的會直接說住在哪一區，有的則只說台北市，住外縣市的人則都只報縣市名，他因此感到很有趣，「板橋人是不是都以居住在板橋為榮？說起來住在板橋的確是一件很光榮的事情吧」。

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貼文一出，有網友解釋，因為新北市的範圍太大，直接說區域比較聽得懂，「說新北的真的會覺得是怪咖，貢寮也是新北」、「重點是新北很大，不講哪個區根本沒回答問題」、「最後還不是會被問新北哪裡，不如先說板橋啊」、「住中壢也不會說桃園啊！看跟什麼人說吧」、「講新北的一定是不想讓你知道他住哪而已」。

有網友就提到，如果是南漂的人，才會說住在新北，「說新北的才少吧，除非你從北部跑到中南部上班才會說新北，不然在北部都講區」、「真的沒人會說住新北，去外縣市會說住台北，跟同為北部人會說住板橋、三重、新店」、「跟南部人才會說新北，因為怕他們不知道板橋在哪」。