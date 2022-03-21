一定見過「鞥」！果粉秒懂笑了　曝「關鍵1動作」馬上讀出來

▲唸不出來「鞥」這個字？但一定很多人在手機上看過它！（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「鞥」這個字可能很少用到，甚至乍看根本不會讀，但對某些人來說，這絕對是「最熟悉的陌生字」！有網友在PTT的WomenTalk板上發文，提到用手機按鍵盤、按錯字之後，常常莫名其妙出現「鞥」這個字，不過查了唸法之後，一切都合理了。就有果粉秒懂，因為只要「1動作」，這個字就會出現了，而且頻率還不低。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「會不小心打出『鞥』嗎？」說他常常莫名其妙打錯字之後，結果就出現這個字，後來才發現發音是「ㄥ」，「不知道是否只有我會這樣？大家會不小心打出『鞥』嗎？」

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話題一出爆共鳴，有人就馬上提到1個動作，「就右下要按刪除x按成ㄥ」、「每次打錯字要刪除，就一直鞥鞥鞥鞥」、「就按刪除按歪就會出現了，鞥鞥鞥」、「蘋果安卓雙機俠，兩支手機打字鍵盤超容易誤觸」、「會，打==還會不小心打成=二」。

▲iPhone的「ㄥ」和「刪除鍵」就在隔壁，有時候難免手誤按到。（圖／記者曾筠淇攝）

還有網友一秒入戲，直接進入打錯字的情境，「不會啊！打錯是手指太粗吧鞥鞥鞥鞥鞥鞥鞥鞥」、「怎麼可能ㄏㄨㄟ鞥鞥鞥鞥鞥鞥。」另外，也有人曝光解法，「不會，我不是用注音」、「改打拼音就沒這個困擾了」、「這種難唸的字，用拆字的輸入法最好用」。

不過，大部分按到「鞥」這個字的應為iPhone用戶，Android手機的鍵盤除了跟iPhone鍵盤長得不同，外加用戶可能會另外下載其他鍵盤，所以按錯也不一定會按到「ㄥ」。