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最硬教召南部首梯第2天　5大砲兵專長複訓登場！退役下士感覺來了

記者林悅／台南報導

陸軍第八軍團步兵第203旅砲兵營實施「新制14天教育召集訓練」20日進入第2天課程，安排召員於各連戰術位置進行射指、測量、觀測、通信、砲操等5大砲兵專長複訓，以熟稔專業專長技能，有效恢復後備軍人戰力。

▲砲指部協訓師資實施示範砲班演練，使召員更能迅速投入訓練狀況。（圖／第八軍團提供，下同）

▲砲指部協訓師資實施示範砲班演練，使召員更能迅速投入訓練狀況。（圖／第八軍團提供，下同）

陸軍第八軍團表示，為使召員快速熟稔砲兵專業專長，這次教育召集訓練由43砲指部編組協訓師資，透由原則講解、示範砲班及實務實作等訓練方式，協助召員更迅速投入訓練狀況，強化後備軍人戰鬥能量。

▲砲指部協訓師資實施示範砲班演練，使召員更能迅速投入訓練狀況。（圖／第八軍團提供，下同）

▲召員進行安裝週視鏡，以熟稔武器操作要領。

自陸軍43砲指部退役的召員郭志鉉下士，已退伍5年半，這是第1次參加教召訓練，對於能夠再回來參加新制教召訓練，感到十分榮耀；尤其在戰技方面，許多生疏的動作，透過今日專長複訓，已迅速找回之前在部隊服役時的感覺，他有信心能順利完成接下來的訓練。

▲砲指部協訓師資實施示範砲班演練，使召員更能迅速投入訓練狀況。（圖／第八軍團提供，下同）

▲召員實施射向賦予訓練，以熟稔武器操作要領。

陸軍第八軍團指出，透過為期2週的教育召集訓練，期使召員快速恢復專長技能，熟悉各項狀況處置要領，並了解自身戰時作戰任務，於戰時能達成「保家、保鄉、保產」目標，有效提升全民防衛動員戰力，共同捍衛國家、守護家園。

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