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爆鎮瀾宮逼進香團各捐60-100萬　廟方怒嗆議員：炒知名度亂講話

記者游瓊華／台中報導

2022年大甲媽祖9天8夜遶境進香時程，廟方擲筊擇定4月8日晚間11時起駕，但鎮瀾宮卻遭台中市議員吳敏濟爆料鎮瀾宮將協力團隊當作提款機，以鎮瀾宮要整修為由，要求每個團隊捐出60萬到100萬，連報馬仔也得捐款。對此鄭銘坤駁斥，進香團隊捐款都是團隊自己開會決定，不要選舉為了知名度就亂說，希望選舉歸選舉、宗教歸宗教，更反嗆「如果覺得白沙屯好，議員就去白沙屯選區選舉就好了」。 p>▲鎮瀾宮遭爆把協力團隊當提款機「還跟白沙屯比」　廟方怒嗆議員。（圖／民眾提供）

▲鎮瀾宮遭爆把協力團隊當提款機，副董事長鄭銘坤怒嗆議員為了知名度亂講話。（圖／民眾提供，下同）

▲鎮瀾宮遭爆把協力團隊當提款機「還跟白沙屯比」　廟方怒嗆議員。（圖／民眾提供）

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鎮瀾宮近日正進行屋頂整修，為此，大甲媽進香鑾轎起駕當天停放位子也更動。吳敏濟今天召開記者會表示，幾天前鎮瀾宮副董事長鄭銘坤邀集周邊團隊開會，告訴大家鎮瀾宮要整修，需要經費並要求每個團隊須捐出60至100萬元，連報馬仔也要捐款，許多人當場臉色凝重。　

▲台中市議員吳敏濟爆料，鎮瀾宮把協力團隊當提款機，要求大家出錢幫忙整修屋頂。（圖／吳敏濟供）

▲台中市議員吳敏濟爆料，鎮瀾宮把協力團隊當提款機，要求大家出錢幫忙整修屋頂。（圖／吳敏濟提供）

吳敏濟批鎮瀾宮太過離譜，一年多前才要求每個團隊要捐12萬給雲林縣西螺鎮某間宮廟，現在又要求每個團隊必須捐出60萬元，簡直是把這些團隊當提款機。吳敏濟說，有信徒認為鎮瀾宮每年收到那麼多香油錢及捐款，也買了很多土地，也沒分給這些團隊，卻把他們當搖錢樹及提款機，要知道每個周邊團隊都是會員及信徒交錢來運作團內各項活動。

吳敏濟要求主管台中市宮廟業務的民政局應介入調查及導正，而鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤應向社會道歉，並收回向各團隊捐款的要求，改為團隊或個人自由樂捐。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在聽聞吳敏濟召開記者會後15分鐘也出面駁斥，痛批吳為了選舉知名度亂講話，「昨天已經去電解釋，今天早上也去了一趟吳敏濟服務處，服務處還倒茶給我喝，當時還有其他媒體在場，沒想到下一秒卻開記者會指控他們逼錢，還拿白沙屯媽祖來比較。」

鄭銘坤強調，過去許多分靈宮廟興建時，鎮瀾宮都出資7、8百萬元，遇到裝備不足時也會出資3、40萬元協助，許多團體知道鎮瀾宮在整修也表達參與意願，甚至有團隊直接拿錢過來，但廟方都要求各團隊量力而為、不會勉強大家。

鄭銘坤提到，鎮瀾宮屋頂原為玻璃材質，因風化破碎容易傷到人，甚至有人因此受傷縫了10多針，現在決定重建，找來國寶級大師，並選用鶯歌生產的瓦及台灣傳統捲簾作為材料，預計龍年(2024年)完工。

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