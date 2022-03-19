親搖200下沒了！迷客夏神飲「變機器搖」　一票反激讚：更好喝

▲原PO點青檸香茶，驚訝發現已經不是店員手工搖。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「迷客夏」以鮮奶系列飲品吸引不少愛好者，後來一杯「青檸香茶」殺出重圍，因為製作過程要店員「親手搖超過200下」，散發出來的檸檬香讓人欲罷不能。就有網友近日特地去買青檸香茶，卻發現竟然變成機器搖，喝了之後忍不住直嘆，好像沒有以前香。不過，許多人反而大推機器搖，話題引發熱論。

這位網友在《Dcard》發文「當手搖不再手搖」，說他難得經過迷客夏，就特地停車下去買一杯久久沒喝的青檸香茶，眼前一幕卻讓他超震驚，因為不再是店員親手搖杯，「居然已經變成機器搖了，喝起來好像……真的味道沒以前那麼香。」

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原PO就想問問有沒有近期也買過青檸香茶的人，「是只有我喝起來感覺不同，還是真的機器搖的有差？」就有人也有共鳴，「我跟原po的感受一樣欸！之前手搖的比較好喝也比較香，機器搖的不會想再回購」、「有一次我遇到機器搖出來的，檸檬香味沒有很重，後來抱持著實驗精神，到另一家買了手搖的，結果味道就比機器搖的明顯。」

▲青檸香茶製作過程，首先店員要手刨檸檬皮，接著還要手搖200下以上。（圖／翻攝自迷客夏官網）

不過，更多網友反而大讚，「機器搖比店員自己搖好喝～至少紮實搖三分鐘」、「我喝過店員根本沒搖就給我的」、「機器怎麼可能會輸人工搖」、「所以可以放心去點了嗎！太久沒買，竟然不知道現在已經換機器搖了，每次去都想點但怕被店員白眼」、「機器搖的會比人工的還好喝哦！因為人的手是有溫度的會有點影響」、「人工搖超累，而且力度一定比機器更輕。」

至於味道為何有差別，有人紛紛猜測，「味道不香應該是原物料的問題喔……如果機器搖的沒人工好，我覺得應該是原物料換了」、「我也覺得現在的不好喝，但我猜應該是原物料問題耶！機器搖的感覺比較紮實，照理來說味道應該比較香才對。」

還有員工現身說法，「跟店員削檸檬皮的功力也有關係吧？我們店的有人可以削得很深，有人就只削淺層，感覺就不會有什麼檸檬皮的香味，當然你點的甜度跟搖的時間也都有關係」、「要看，有些店沒有購買搖搖機，一樣是手搖，例如我們店」、「味道有差應該是檸檬問題啦……畢竟有時候廠商給的檸檬很綠，皮粗夠香搖個兩分鐘就會很香了，但給的檸檬品質不好，我們搖到手斷掉都沒什麼味道。」