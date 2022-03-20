雷／《華燈》狂飆8集！戲迷重刷驚「1謎底」沒解開：到底是什麼？

▲《華燈初上》引發討論。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

《華燈初上》第3季總算在18日登場，許多粉絲一次飆完8集，也紛紛在各大社群平台分享心得。除了推理、感情線之外，不少人也覺得羅雨儂（林心如 飾）、吳子維（劉敬 飾）的母子情相當感人，只是看完最後一集，許多網友卻發現竟有「1個謎底」沒解開，話題引發討論。

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即便羅雨儂和吳子維沒有血緣關係，但是母子情仍逼哭不少人。第3季其中一幕就是母子倆坐在樓梯間談話，當時羅雨儂為了保護子維身世，只能口是心非，故意說出傷人的話，要將對方推開、送走。

▲羅雨儂和吳子維母子情深。（圖／翻攝Facebook／華燈初上）

不過，子維當然沒有相信，成熟的他反倒體諒羅雨儂的為難和苦心。母子倆在樓梯間談完心以後，回到飯桌享用豬肉咖哩，吃著吃著，子維就說，「媽，我跟你講一個笑話好不好？有一棵樹啊，它在阿里山的上面待了很久、它活了很久，它活了好幾千年了，那你猜那棵樹會被人們叫為什麼？」

羅雨儂回答「不就神木嗎？」但是鏡頭隨即就被切走，並未公布真正解答。

對此，不少網友就歪樓求解，「關於華燈初上的笑話，所以阿里山上活了千年的樹到底叫什麼」、「子維的笑話竟然直接給我卡掉」、「所以到底笑話結果是什麼？是神木嗎？還是別的？」

話題引發討論，不少網友則紛紛回應，「山林老木」、「超齡老木？我不懂幹嘛對自己的媽媽講這個笑話」。還有網友將解答解釋得更動人，「我還以為是千年老木，以為子維在暗示蘿絲永遠是他媽的意思」、「我想說是千年老木，就是有點暗示Rose是我的千年老母（諧音），不管發生什麼事，都是我永遠的媽媽」。