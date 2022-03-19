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他患「性夢遊」熟睡中自慰爆呻吟　嗨到硬上女友！隔天卻記憶全無

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲床事是促進伴侶親密度的行為，但國外一名男子半夜「激戰女友」醒來卻完全沒印象。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

一名捷克33歲男子患有「性夢遊」（sexsomnia，睡眠性交症）的罕見疾病，不僅會在睡夢中自慰，發出性愛時的興奮聲，還會不自覺「硬上」身旁的女友，雖然女友認為不具攻擊性，但她的睡眠品質仍大受影響，加上男子醒來後也對自己「性夢遊」的性愛過程毫無印象，單純是女方在睡夢中被打擾。

根據英國《每日郵報》報導，捷克國家心理健康研究所（NIMH）博士布斯克瓦（Jitka Bušková）與研究團隊在《睡眠醫學期刊》（Sleep Medicine）發表案例，這名33歲男子通常一周內會有好幾個晚上，在睡眠中出現自慰、性交或嘗試性交與發出性興奮聲，但他醒來卻不曾記得這些行為。布斯克瓦表示，男子有「異睡症」（parasomnia）病史，小時候會夢遊，估計在25歲左右開始這種睡眠性行為。

▲▼ 親熱，做愛，性愛，上床，戀愛。（圖／免費圖庫pixabay）

▲男子半夜經常「性夢遊」，導致女友睡眠大受影響。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

布斯克瓦表示，男子的現任女友常常睡到一半「被他硬上」，抱怨自己的睡眠品質大受影響，雖然她不認為是性侵犯，但的確受到干擾。研究人員以設備觀測男子夜間大腦活動後發現，他在非快速動眼期（NREM，睡眠周期中大腦活動最少、最熟睡的期間）頸部肌肉經常不自主運動，這些動作被認為是睡眠相關的「大腦抽動」（head jerks），在年輕男性中頗為常見。

布斯克瓦團隊得出結論，男子的「性夢遊」症狀可能是由睡眠中的大腦抽動所引起的，但仍需要進一步研究。期刊病例報告中提到，男子因為工作關係導致睡眠模式不規律，睡眠時間在5到8小時之間，此外並無其他健康或成癮問題，但報告中也未提及男子是否接受過任何治療。

報導補充，這種睡眠性交的罕病頗具社會爭議，因為在英國，許多被指控性侵的男性都聲稱自己患有「性夢遊」症狀。

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