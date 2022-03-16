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收到AirPods Pro！她白色情人節「回請一餐」被分手　男：我不傻

▲▼AirPods Pro,AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲AirPods Pro示意圖，與本文無關。（圖／記者邱倢芯攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友氣憤替妹妹抱不平，表示她情人節時，收到男友送的AirPods Pro，所以趁白色情人節回請吃飯，結果對方覺得她「很沒心」，也不接受事後補救，堅持提出分手。

網友14日在論壇zuvio提到，「今天，我妹因為白色情人節只回請吃飯，就被分手了！問她不是去過節嗎？怎麼回來爆哭，結果是她男朋友覺得，情人節時送我妹AirPods Pro當禮物，但這次她只請吃兩百塊的義大利麵，讓他感覺很差。」

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聞言，他不禁爆氣直呼，「明明那時候我妹就有說，覺得太貴重了不收，是他自己要硬塞，也不肯讓我妹出情人節餐，明明知道我們家條件沒有很好，她的零用錢都是自己辛苦打工賺的，本來就不可能回禮同價值的東西啊！」

▲桃園市張姓男子今年5月間狂傳LINE訊息「有看過我們做愛影片」恐嚇前女友挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女生想挽回也沒用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後，原po也看了兩人的對話紀錄，發現妹妹都已經低聲下氣道歉了，也問對方希望什麼樣的禮物；然而，男生吃了秤砣鐵了心，重話表示「不用了，沒心就算了，不要只想收獲不付出，男生也不是傻子。」

對此，網友們紛紛回應，「得到一個耳機，失去一個北七，怎麼想都賺阿」、「對她來說舊的不去新的不來，好好安慰一下妹妹吧，這種人不值得她難過」、「禮物都是不求回報的」、「是否需要協助教育那個智障男，笑死，真的白X欸，我之前送一支手機還被甩，只因為我除了工作就是忙碌，很少陪對方」。

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