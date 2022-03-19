3男都約這看夜景！妹子回家「夢到亡父」無奈笑了：嘴我破眼光

▲爸爸3度在夢中嘴原PO，讓她好氣又好笑。（示意圖／unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

這位老爸對女兒的牽掛，讓網友忍不住笑出來，卻又覺得鼻酸。一位女網友在《Dcard》表示，她去年在某個交友軟體認識3個男生，有分別和他們約出門。巧的是，3男在安排行程時，不約而同要找她去同個地點看夜景。結果，每一次約完會，原PO過世的父親就會到她夢中「訓話」，讓她好氣又好笑。

原PO以「我爸目睹我跟不同男人去看夜景」為題，在《Dcard》發文，文中表示，她去年中旬時，在交友軟體認識了3個男生，就有分別和對方出去，「他們想到的最後的行程，都是去學校後山的月老祠看夜景」，雖然第1次去的時候覺得很美，但第2次就開始覺得有點無聊，第3次直接在心裡翻無數個白眼。

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讓她無奈的是，每次看夜景都會被爸爸發現，害她回到家就會被罵，「我爸就在我們下山會經過的納骨塔裡面，看著我跟不同的男人出去，然後再到我的夢裡罵我……」不過，最後原PO也笑說，她跟現任過得很好，「因為他不會帶我去看夜景。」

▲原PO和爸爸的父女情，讓網友們又哭又笑。（示意圖／stocksnap）

原PO也在留言處笑說，她當時經過納骨塔時都閉著眼睛，「有點鴕鳥心態（拜託不要看到我。」看到有網友表示，「可以當作交往前先給老爸看對方如何？」她則笑回，「那看來我爸爸都不喜歡他們，改天再讓他看看我現任（？」，並透露夢境，「應該說（爸爸）是嘴我，夢裡的我們在吃飯，（爸爸）突然夾一片有破洞的菜給我，然後說：跟妳眼光一樣……」可見父女感情相當好。

看到貼文後，許多人不禁莞爾，「好好笑！爸爸內心os：這女兒怎麼會這樣」、「是看夜景？還是拜訪老爸」、「爸爸高級酸，好好笑！果然是親父女」、「看夜景順便見家長多省事」、「老爸一直在守護妳」、「妳爸絕對邊嘴妳，邊覺得自己女兒還滿有一手的」、「你：老爸幫我跟蹤，看一下這男人行不行。」