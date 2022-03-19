新北汐止農會休閒中心完工啟用　長輩樂活體驗親子插秧趣

▲新北汐止農會休閒中心完工啟用。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為建構高齡者友善環境，汐止區農會擔負起社會責任，針對休閒中心內部硬體設施進行修繕，今（19日）舉行完工啟用典禮，市長侯友宜蒞臨現場進行揭牌，視察休閒中心內部設施，並親自體驗湯圓DIY，與銀髮長輩、親子共同喚起早期農村社會的記憶，共同推動食農教育。

汐止區農會休閒中心占地2300坪，是新北第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗及食農教育具有心靈療癒功能的複合型中心，除了汐止區農會外，新北市還有深坑、八里、五股、平溪共5家農會開辦綠色照顧站，汐止、平溪共2家農會成立銀髮俱樂部，淡水、蘆洲、林口、深坑、平溪、五股共6家農會成立社區照顧關懷據點。

▲小朋友體驗插秧樂。

汐止區農會的休閒中心活動項目多元豐富，除了手作DIY、桌遊等靜態活動，還有卡拉OK歌唱、舞蹈、健身儀態、太極拳等動態活動，讓銀髮長輩們齊聚，透過一起運動、學習及用餐來促進身體健康及心靈富足。此外，為使一般市民及大眾認識農田生態並親身體驗農業生產過程及其中的樂趣，開放一般民眾親子組報名參加插秧活動。

汐止區農會理事長呂山松表示，農會除致力農業推廣及金融服務外，更積極落實社會責任，休閒中心經過修繕更新，完工後硬體設施提供在地銀髮長輩更豐富、更安全活動場域，汐止區農會已轉型為都會型農會，主要農產為竹筍、茶葉、柚子和蔬菜等，稻田在汐止幾乎絕跡，我們在農會的土地上保留一畝水稻田，來喚起老一輩對農村回憶。

▲新北市長侯友宜與農友互動。

侯友宜表示，汐止農會不但在農業金融做到第一名，連續15屆榮獲農業金融的奧斯卡獎，非常用心非常不容易。尤其中央地方一起合作，如何在時代變遷中做典範，不只是智慧金流，網路銀行、行動支付台灣PAY等。更重要的，將這2300坪空間用來照顧長輩孩童，讓大家好像回到農村時代，也回到生活更休閒更健康。

這其中不只提供食農教育還吃得健康，成立綠色照顧站、銀髮俱樂部，讓全家人都能來這邊活動，而新北市推銀髮俱樂部，里里有銀髮俱樂部，至今已經1003里，今年就能完成全市1032里，這次汐止農會、農委會及農業局共同合作綠色照顧站、銀髮俱樂部以及社區照顧關懷據點，新北市共有13間，各有特色。

【更多新聞】

基隆最後1間連鎖書局「何嘉仁」熄燈 書友不捨：再見了！

基隆62快速道路增設2處區間測速 4／1起違規超速3000元起跳

討債怕太小咖被當空氣！他秀新聞自抬身價 天道盟7人組慘了

俄烏開戰汽車觸媒轉換器也遭殃 竊盜2人組「1分鐘完切」狂偷